Ценовой потолок на российскую нефть сократил доходы Кремля на 34 млрд евро, - доклад

Ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, веденный в декабре прошлого года, сократил доходы Кремля на 14%. Однако эффект начал ослабевать во второй половине 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
Анализ показывает, что последний год ценовой потолок обошелся Кремлю в 34 млрд евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам.
"Однако этот эффект далек от того, чего можно было бы достичь, - говорится в докладе. - Санкции не уменьшили решимость Кремля вести войну".
Анализ CREA показывает, что санкции сильно повлияли на доходы от экспорта нефти в первом полугодии, достигнув пика убытков в 180 млн евро в день в первом квартале. Снизились общие доходы от ископаемого топлива, при этом только сырая нефть упала на 25%.
Однако неспособность обеспечить соблюдение, усиление и постоянный мониторинг ценового ограничения позволила России нивелировать последствия во второй половине года. Потери доходов сократились до 50 млн евро в день во втором и третьем кварталах, а затем восстановились до 90 млн евро в день в последнем квартале года.
Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.
Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны, в другие регионы мира. В первую очередь это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.
Более широкое использование Россией "теневых" танкеров для транспортировки своей нефти также снижает влияние ценового ограничения и повышает цену, по которой они могут экспортировать свою нефть, что является еще одним ударом по воздействию санкций, отмечают в CREA.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.
Кроме того, правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.