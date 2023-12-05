Ценовой потолок на российскую нефть сократил доходы Кремля на 34 млрд евро, - доклад

Анализ показывает, что последний год ценовой потолок обошелся Кремлю в 34 млрд евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам.

"Однако этот эффект далек от того, чего можно было бы достичь, - говорится в докладе. - Санкции не уменьшили решимость Кремля вести войну".

Анализ CREA показывает, что санкции сильно повлияли на доходы от экспорта нефти в первом полугодии, достигнув пика убытков в 180 млн евро в день в первом квартале. Снизились общие доходы от ископаемого топлива, при этом только сырая нефть упала на 25%.

Однако неспособность обеспечить соблюдение, усиление и постоянный мониторинг ценового ограничения позволила России нивелировать последствия во второй половине года. Потери доходов сократились до 50 млн евро в день во втором и третьем кварталах, а затем восстановились до 90 млн евро в день в последнем квартале года.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны, в другие регионы мира. В первую очередь это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Более широкое использование Россией "теневых" танкеров для транспортировки своей нефти также снижает влияние ценового ограничения и повышает цену, по которой они могут экспортировать свою нефть, что является еще одним ударом по воздействию санкций, отмечают в CREA.