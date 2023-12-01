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США планують удвічі скоротити енергетичні доходи Росії до 2030 року, - Держдеп

США, П'ятниця 01 грудня 2023 13:11
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США планують удвічі скоротити енергетичні доходи Росії до 2030 року, - Держдеп Фото: США планують удвічі скоротити енергетичні доходи Росії до 2030 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Сполучених Штатів Америки має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до кінця цього десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтта в інтерв’ю Financial Times.

"Ми зробимо все можливе, щоб це (скорочення доходів РФ - ред.) стало правдою. Мета цих санкцій - змінити поведінку Росії та переконатися, що Путін, коли буде досягнуто певного миру, не використає три-чотири роки, щоб переозброїтися й підготувати свою армію до третього етапу вторгнення в Україну", - сказав Паєтт.

Зазначається, що Росія продовжує експортувати великі обсяги нафти з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Однак Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що експорт нафти та газу з РФ може впасти щонайменше на 40-50% до 2030 року, якщо західні санкції проти російської енергетичної галузі збережуться

Цінова стеля на нафту з РФ

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року країни G7 та Євросоюзу вирішили запровадити обмеження цін на російську нафту у 60 доларів за барель. Це необхідно для того, щоб обмежити можливість країни-агресора заробляти за допомогою експорту.

Але вже наприкінці вересня цього року видання Financial Times повідомило, що Росії вдалося збільшити свої доходи від сировини, незважаючи на обмеження. Вона оминає цінові обмеження.

За інформацією видання, доходи Кремля від нафти у 2023 році, ймовірно, становитимуть щонайменше на 15 млрд доларів більше, ніж очікувалося.

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