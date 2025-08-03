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Цинічний удар по п'ятиповерхівці у Краматорську: кількість жертв зросла

Фото: у Краматорську зросла кількість жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв російського удару по Краматорську зросла. Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок атаки загинуло щонайменше 4 особи, з яких тіло однієї особи рятувальники деблокували з-під завалів, ще 13 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що внаслідок удару було зруйновано два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Бійці ДСНС розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 квадратних метрів, повністю ліквідовано.

 

Фото: у Краматорську зросла кількість жертв (t.me/dsns_telegram)

Удар по Краматорську

Нагадаємо, вдень 31 липня у місті Краматорськ пролунали вибухи. Над містом помітили сильний дим.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по п'ятиповерховому будинку у Краматорську. Як повідомила місцева влада, удар по будинку був прицільним.

У п'ятницю, 1 серпня, кількість жертв у Краматорську зросла до трьох.

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