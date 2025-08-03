Цинічний удар по п'ятиповерхівці у Краматорську: кількість жертв зросла

Удар по Краматорську

Нагадаємо, вдень 31 липня у місті Краматорськ пролунали вибухи. Над містом помітили сильний дим.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по п'ятиповерховому будинку у Краматорську. Як повідомила місцева влада, удар по будинку був прицільним.

У п'ятницю, 1 серпня, кількість жертв у Краматорську зросла до трьох.