Зросла кількість жертв цинічного удару РФ по п'ятиповерхівці у Краматорську

Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці у Краматорську зросла. Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

"За 31 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення", - повідомив він.

До цього місцева влада заявляла, що внаслідок атаки російських окупантів одна людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Оновлено о 10:00

Краматорська міська рада повідомила, що від отриманих поранень в лікарні померла жінка 1970 року народження. Таким чином кількість жертв зросла до трьох осіб.

Пошуково-рятувальна операція триває, працюють всі відповідні служби.