RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Циничный удар по пятиэтажке в Краматорске: количество жертв возросло

Фото: в Краматорске возросло количество жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество жертв российского удара по Краматорску возросло. В результате обстрела погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, из которых тело одного человека спасатели деблокировали из-под завалов, еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что в результате удара были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, возник пожар.

Бойцы ГСЧС разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 квадратных метров, полностью ликвидирован.

 

Фото: в Краматорске возросло количество жертв (t.me/dsns_telegram)

 

Удар по Краматорску

Напомним, днем 31 июля в городе Краматорск прогремели взрывы. Над городом заметили сильный дым.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по пятиэтажному дому в Краматорске. Как сообщили местные власти, удар по дому был прицельным.

В пятницу, 1 августа, количество жертв в Краматорске возросло до трех.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВойна в Украине