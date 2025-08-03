Циничный удар по пятиэтажке в Краматорске: количество жертв возросло

Количество жертв российского удара по Краматорску возросло. В результате обстрела погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, из которых тело одного человека спасатели деблокировали из-под завалов, еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что в результате удара были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, возник пожар.
Бойцы ГСЧС разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 квадратных метров, полностью ликвидирован.
Фото: в Краматорске возросло количество жертв (t.me/dsns_telegram)
Напомним, днем 31 июля в городе Краматорск прогремели взрывы. Над городом заметили сильный дым.
Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по пятиэтажному дому в Краматорске. Как сообщили местные власти, удар по дому был прицельным.
В пятницу, 1 августа, количество жертв в Краматорске возросло до трех.