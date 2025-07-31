Удар по Краматорську: половина п'ятиповерхівки зруйнована вщент, є загиблий

Російські окупанти в четвер, 31 липня, прицільно вдарили по п'ятиповерхівці в Краматорську. Половину будівлі було зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram .

Також очільник ОВА закликав місцевих жителів бути відповідальними та евакуюватися вчасно.

Філашкін уточнив, що на місці атаки працюють усі необхідні служби.

Фото: у Краматорську триває ліквідація наслідків після удару РФ (t.me/VadymFilashkin)

За його словами, станом на зараз відомо про одного загиблого та 11 поранених через удар Росії по Краматорську. Один із постраждалих - у важкому стані.

Атака на Краматорськ

Нагадаємо, про потужний вибух у Краматорську стало відомо близько 15:00. У центрі міста здійнявся стовп диму.

Після цього начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко підтвердив, що росіяни вдарили по місту. Він також повідомляв про постраждалих.

До слова, у ніч на 31 липня російські окупанти також атакували багатоповерхівки в Києві. Було відомо, що через атаку ворога постраждали понад 100 осіб.

При цьому станом на зараз є офіційна інформація про дев'ятьох загиблих. Розбір завалів триває.