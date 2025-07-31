Удар по Краматорську: половина п'ятиповерхівки зруйнована вщент, є загиблий
Російські окупанти в четвер, 31 липня, прицільно вдарили по п'ятиповерхівці в Краматорську. Половину будівлі було зруйновано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.
За його словами, станом на зараз відомо про одного загиблого та 11 поранених через удар Росії по Краматорську. Один із постраждалих - у важкому стані.
Фото: у Краматорську триває ліквідація наслідків після удару РФ (t.me/VadymFilashkin)
"Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент", - наголосив глава ОВА.
Філашкін уточнив, що на місці атаки працюють усі необхідні служби.
Також очільник ОВА закликав місцевих жителів бути відповідальними та евакуюватися вчасно.
Атака на Краматорськ
Нагадаємо, про потужний вибух у Краматорську стало відомо близько 15:00. У центрі міста здійнявся стовп диму.
Після цього начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко підтвердив, що росіяни вдарили по місту. Він також повідомляв про постраждалих.
До слова, у ніч на 31 липня російські окупанти також атакували багатоповерхівки в Києві. Було відомо, що через атаку ворога постраждали понад 100 осіб.
При цьому станом на зараз є офіційна інформація про дев'ятьох загиблих. Розбір завалів триває.