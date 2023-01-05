Цинічна пастка. Подоляк відреагував на "різдвяне перемир'я" патріарха Кирила

Патріарх Кирило цинічно закликав до нібито "різдвяного перемир'я", однак навряд чи цього часу вистачить російським нікчемам для замолювання гріхів перед Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Заява патріарха Кирила

"Я, Кирило, патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити різдвяне перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдвяний Святвечір та в день Різдва Христового", - зазначається на сайті РПЦ.

Цинічна пастка й пропаганда

Як відзначив Подоляк, РПЦ не є авторитетом для світового православ'я. Московський патріархат раніше закликав до геноциду українців, масових вбивств та мілітаризації Росії.

"Таким чином, заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою та елементом пропаганди", - відзначив радник голови Офісу президента.

Недостатньо часу для замолювання гріхів РПЦ

За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, часу під час "різдвяного перемир'я" буде недостатньо, аби МП встиг замолити гріхи після розпочатої проти України війни, вбивств та знущань над нашими воїнами, цивільними й дітьми.

"Більше в нього часу для пастви нема. Адже попереду ще багато нових необхідних крадіжок та вбивств на славу патріарха та московської церкви. Відмолити які всі охочі зможуть під час "Великоднього перемир'я", - додав Гетьманцев.