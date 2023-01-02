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Колишній генерал НАТО очікує припинення вогню в Україні у 2023 році

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Понеділок 02 січня 2023 14:04
Колишній генерал НАТО очікує припинення вогню в Україні у 2023 році Фото: колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Припинення вогню у загарбницькій війні Росії проти України можна очікувати вже у 2023 році.

Про це повідомив колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе інтерв’ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

"Я очікую перемир'я на початку літа, коли обидві сторони скажуть: "Тепер від цього більше немає користі. У нас буде припинення вогню десь у 2023 році", - сказав він.

На його думку, між лютим і травнем виникне ситуація "при якій обидві сторони розумітимуть, що нікуди не дінуться". За його словами, це буде момент для переговорів про припинення вогню. Але це не буде означати мир на довгий період.

"Перемир’я означає: ми припиняємо стрілянину. Переговори, ймовірно, займуть багато часу, вам потрібен посередник: можливо, генеральний секретар ООН Гутерреш, президент Туреччини Ердоган чи президент Індії Моді - хоча насправді ніхто не нав’язується", - додав він.

Домрезе підкреслив, що досягнення перемир'я можливе лише за умови, що воно буде прийнятним для обох сторін, "навіть якщо Путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну". Як можливе рішення він назвав "відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну - можна було б домовитися про перехідний період".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ не змінила мету, заради якої вона розв'язала війну проти України. Тому ми маємо готуватися до ворожих наступів.

Окрім того, експерти проаналізували, як може розвиватися війна у 2023 році.

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