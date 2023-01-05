Циническая ловушка. Подоляк отреагировал на "рождественское перемирие" патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл цинично призвал к якобы "рождественскому перемирию", однако вряд ли этого времени хватит русским ничтожествам для замаливания грехов перед Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Заявление патриарха Кирилла

"Я, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - отмечается на сайте РПЦ.

Циническая ловушка и пропаганда

Как отметил Подоляк, РПЦ не является авторитетом мирового православия. Московский патриархат ранее призывал к геноциду украинцев, массовым убийствам и милитаризации России.

"Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды", - отметил советник главы Офиса президента.

Недостаточно времени для замаливания грехов РПЦ

По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева, времени во время "рождественского перемирия" будет недостаточно, чтобы МП успел замолить грехи после начавшейся против Украины войны, убийств и издевательств над нашими воинами, гражданскими и детьми.

"Больше у него времени для паствы нет. Ведь впереди еще много новых необходимых краж и убийств во славу патриарха и московской церкви. Отмолить которые все желающие смогут во время "Пасхального перемирия", - добавил Гетманцев.