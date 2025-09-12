Ціни зростають повільніше: НБУ пояснив, що впливає на інфляцію в Україні

Як зазначається в коментарі, у серпні 2025 року інфляція в Україні знизилася до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.

Фактична інфляція виявилася нижчою за прогноз НБУ, опублікований у липні. Це стало можливим завдяки надходженню на ринок продукції нового врожаю.

Вплив монетарної політики

Національний банк зазначає, що фундаментальний ціновий тиск зменшився. Цьому сприяли заходи монетарної політики та послаблення тиску з боку ринку праці.

Базова інфляція залишалася близькою до прогнозних значень і знизилася до 11,4%.

Динаміка цін на продукти

Ціни на окремі овочі знизилися в річному вимірі або значно пригальмували темпи зростання завдяки надходженню вищих, ніж торік, урожаїв. Темпи зростання цін на фрукти також почали сповільнюватися, але залишалися суттєвими внаслідок втрат урожаю навесні через заморозки, зазначили в НБУ.

Також сповільнилося зростання цін на борошно, крупи та молочну продукцію. Водночас усі види м’яса продовжили дорожчати через зростання собівартості.

Непродовольчі товари та послуги

Ціни на непродовольчі товари зростали повільніше і становили лише 2,8% у річному вимірі. Найбільше знижувалися ціни на одяг і взуття.

Вартість послуг загалом зростала швидше, особливо у сфері мобільного зв’язку, таксі та страхування здоров’я. Проте більшість інших послуг демонстрували сповільнення інфляції.

Регульовані ціни та паливо

Адміністративно регульовані ціни зросли на 10,8% р/р. Подорожчання алкоголю сповільнилося, натомість ціни на тютюнові вироби зростали швидше.

Ціни на паливо зросли на 6,0%, що пов’язано зі зниженням світових цін на нафту та зміцненням гривні проти євро, повідомили в НБУ.