Інфляція в Україні сповільнюється швидше за прогноз НБУ: що буде з цінами восени

Україна, Четвер 11 вересня 2025 14:09
UA EN RU
Інфляція в Україні сповільнюється швидше за прогноз НБУ: що буде з цінами восени Фото: голова НБУ Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Темпи зростання споживчих цін в Україні продовжують знижуватися три місяці поспіль. Інфляція падає швидше за прогноз НБУ.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Фактори зниження цін

Як зазначив Пишний, зміцненню цінової стабільності сприяли кілька чинників. Завдяки новим урожаям сповільнилася інфляція сирих продуктів, що стримало зростання вартості оброблених харчів.

Крім того, уповільнилася динаміка цін на послуги та непродовольчі товари. Це стало результатом як монетарної політики НБУ, так і зменшення дисбалансів на ринку праці. Зокрема, скоротився розрив між зарплатними очікуваннями та пропозиціями роботодавців, а також зросла пропозиція робочої сили.

Очікування населення та бізнесу

Пишний зазначив, що у серпні поліпшилися інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків. Водночас більшість респондентів і надалі оцінюють інфляцію на двозначному рівні.

Статистика пошукових запитів свідчить, що увага українців до теми інфляції залишається підвищеною, додав він.

Подальші перспективи

За словами голови НБУ, тенденція до уповільнення інфляції збережеться й надалі. На це впливатимуть нові врожаї та політика регулятора, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.

За даними Держстату, річна інфляція в серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, порівняно з 14,1% у липні. Два місяці поспіль - у липні та серпні - в Україні спостерігалася сезонна дефляція. Ціни знижувалися через здешевлення овочів і фруктів нового врожаю.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.

