Цены растут медленнее: НБУ пояснил, что влияет на инфляцию в Украине

Как отмечается в комментарии, в августе 2025 года инфляция в Украине снизилась до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении цены снизились на 0,2%.

Фактическая инфляция оказалась ниже прогноза НБУ, опубликованного в июле. Это стало возможным благодаря поступлению на рынок продукции нового урожая.

Влияние монетарной политики

Национальный банк отмечает, что фундаментальное ценовое давление уменьшилось. Этому способствовали меры монетарной политики и ослабление давления со стороны рынка труда.

Базовая инфляция оставалась близкой к прогнозным значениям и снизилась до 11,4%.

Динамика цен на продукты

Цены на отдельные овощи снизились в годовом измерении или значительно притормозили темпы роста благодаря поступлению более высоких, чем в прошлом году, урожаев. Темпы роста цен на фрукты также начали замедляться, но оставались существенными вследствие потерь урожая весной из-за заморозков, отметили в НБУ.

Также замедлился рост цен на муку, крупы и молочную продукцию. В то же время все виды мяса продолжили дорожать из-за роста себестоимости.

Непродовольственные товары и услуги

Цены на непродовольственные товары росли медленнее и составили лишь 2,8% в годовом измерении. Больше всего снижались цены на одежду и обувь.

Стоимость услуг в целом росла быстрее, особенно в сфере мобильной связи, такси и страхования здоровья. Однако большинство других услуг демонстрировали замедление инфляции.

Регулируемые цены и топливо

Административно регулируемые цены выросли на 10,8% г/г. Подорожание алкоголя замедлилось, зато цены на табачные изделия росли быстрее.

Цены на топливо выросли на 6,0%, что связано со снижением мировых цен на нефть и укреплением гривны против евро, сообщили в НБУ.