У п’ятницю, 28 листопада, ціни на золото демонструють суттєве зростання.

Так, упродовж поточного тижня котирування трималися поблизу 4 150 - 4 160 доларів за унцію, хоча за кілька днів до того - 11 листопада - золото коштувало близько 4 140 долара за унцію.

При цьому торги на Чиказькій товарній біржі тимчасово зупинялися через збій у роботі дата-центру, що спричинило низьку ліквідність і значні коливання спредів у сегменті дорогоцінних металів.

Аналітики пов’язують стабільне подорожчання золота у листопаді 2025 року із посиленням очікувань на зниження ключової ставки Федеральної резервної системи США, що традиційно підсилює інтерес інвесторів до "тихої гавані". Для золота, яке не приносить відсоткового доходу, м’якіша монетарна політика зазвичай створює сприятливі умови.

Додатковим драйвером виступив ослаблений долар і зростання попиту на золото з боку центральних банків та інвестиційних фондів.

Очікування ринку формують коментарі представників ФРС і затримані економічні дані, які вказують на можливість зменшення вартості кредитування. За даними своп-трейдерів, імовірність зниження ставки на чверть пункту у грудні перевищує 80%.

Ціна на метали у 2025 році

Золото зростає майже щомісяця протягом 2025 року і зараз рухається до найкращого річного результату з 1979-го. Нафтодискурс підтримують активні закупівлі центральних банків і припливи капіталу до золотих ETF, що цього року досягли рекордних рівнів.

Минулого місяця метал оновив історичний максимум, перевищивши 4 380 доларів за унцію.

Серед інших металів: платина подорожчала на 2%, паладій подешевшав на 1,5%, а срібло зросло до 1,5% і наблизилося до свого рекордного рівня, підтримане дефіцитом пропозиції.