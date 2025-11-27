Москва розпродує стратегічні запаси: російське золото масово уходить на підтримку рубля

Росія почала масово розпродавати золоті резерви, щоб латати бюджет і підтримувати рубль, що свідчить про швидке виснаження її стратегічних запасів.

Стало відомо, що Центральний банк РФ, який раніше систематично накопичував золоті резерви, тепер почав продавати дорогоцінний метал банкам, держкомпаніям та інвестиційним структурам.

Це означає, що економічний тиск, під яким опинилася Росія через санкції та ізоляцію, настільки сильний, що Росія вперше за багато років почавши "проїдати" стратегічні запаси.

Так, до 2025 року ЦБ РФ не реалізовував золото комерційним учасникам, отримуючи його переважно від міністерства фінансів. Проте різке скорочення ліквідності змушує регулятора змінювати підхід. Одночасно стрімко тане й Фонд національного добробуту: з 113,5 млрд доларів у 2022 році до лише 51,6 млрд доларів у 2025-му. Запаси золота у фонді за цей період зменшилися на 57% - зі 405,7 т до 173,1 т.

За прогнозами, у 2025 році Росія може продати до 30 млрд доларів у золоті (близько 230 тонн), а у 2026-му - ще щонайменше 15 млрд доларів (115 тонн).

Така масштабна монетизація дорогоцінного металу фактично перетворює його на ресурс для латання бюджетних дір, підтримки корпоративної ліквідності та утримання рубля від обвалу.

Водночас експерти попереджають, що така стратегія створює серйозні довгострокові ризики, так як золото - це один із останніх високоліквідних активів, на які Росія ще має повний контроль. Розпродаж золота робить державні фінанси дуже уразливими. Виснаження резервів може суттєво зменшити можливості для майбутніх валютних інтервенцій та фінансової стабілізації.