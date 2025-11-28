RU

Цены на золото рвутся вверх: аналитики ждут нового скачка

Иллюстративное фото: слитки золота (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Цены на золото продолжают расти четвертый месяц подряд, ведь рынок ожидает очередного снижения ставки ФРС, которое может подтолкнуть стоимость драгоценного металла к новому рекорду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

В пятницу, 28 ноября, цены на золото демонстрируют существенный рост.

Так, в течение текущей недели котировки держались вблизи 4 150 - 4 160 долларов за унцию, хотя за несколько дней до того - 11 ноября - золото стоило около 4 140 доллара за унцию.

При этом торги на Чикагской товарной бирже временно останавливались из-за сбоя в работе дата-центра, что повлекло низкую ликвидность и значительные колебания спредов в сегменте драгоценных металлов.

Аналитики связывают стабильное подорожание золота в ноябре 2025 года с усилением ожиданий на снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, что традиционно усиливает интерес инвесторов к "тихой гавани". Для золота, которое не приносит процентного дохода, более мягкая монетарная политика обычно создает благоприятные условия.

Дополнительным драйвером выступил ослабленный доллар и рост спроса на золото со стороны центральных банков и инвестиционных фондов.

Ожидания рынка формируют комментарии представителей ФРС и задержанные экономические данные, которые указывают на возможность уменьшения стоимости кредитования. По данным своп-трейдеров, вероятность снижения ставки на четверть пункта в декабре превышает 80%.

Цена на металлы в 2025 году

Золото растет почти ежемесячно в течение 2025 года и сейчас движется к лучшему годовому результату с 1979-го. Нефтодискурс поддерживают активные закупки центральных банков и притоки капитала в золотые ETF, которые в этом году достигли рекордных уровней.

В прошлом месяце металл обновил исторический максимум, превысив 4 380 долларов за унцию.

Среди других металлов: платина подорожала на 2%, палладий подешевел на 1,5%, а серебро выросло до 1,5% и приблизилось к своему рекордному уровню, поддержанное дефицитом предложения.

 

Отметим, что по состоянию на 3 ноября спотовая цена золота держалась на отметке 4 000,65 доллара за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы в США поднялись на 0,4% - до 4 010 долларов. Несмотря на это, стоимость золота все еще была почти на 9% ниже, чем рекордные 4 381,21 доллара, зафиксированные 20 октября.

Такое проседание аналитики связывают прежде всего с усилением доллара, который поднялся до трехмесячного максимума.

Кстати, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о быстром истощении ее стратегических запасов.

