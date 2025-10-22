ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на золото обвалились: крупнейшее падение за 12 лет

США, Среда 22 октября 2025 09:07
UA EN RU
Цены на золото обвалились: крупнейшее падение за 12 лет Фото: цены на золото резко снизились (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Золото и серебро пережили крупнейшее падение цен за последние годы. Инвесторы решили, что недавний рост сделал драгметаллы переоцененными, и начали массово продавать активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рекордное падение за 12 лет

Цена на золото обвалилась на 6,3% до 4150 долларов за унцию. Это крупнейшее однодневное снижение более чем за 12 лет. Серебро подешевело еще сильнее - на 8,7%.

Акции ведущих золотодобывающих компаний также рухнули. Котировки Barrick Mining, Newmont и Agnico Eagle Mines упали более чем на 8% утром 22 октября.

Конец рекордного ралли

Обвал прекратил стремительный рост, который вывел золото и серебро на исторические максимумы всего неделю назад. Золото дорожало на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США снизит ставки до конца года, а также из-за растущего недоверия к государственным облигациям и валютам.

Инвесторы все активнее переходили в драгметаллы, опасаясь обесценивания доллара и роста дефицита бюджета США. Рынок золота стал одной из форм защиты от политических и экономических рисков.

Проблемы с долларом и доверие к США

Участников рынка тревожат раздутые бюджетные дефициты, давление на независимость центробанков и непредсказуемая политика в сфере торговли и экономики. Особенно остро эти опасения касаются США.

Все больше инвесторов отворачиваются от американских активов на фоне политической нестабильности при президенте Дональде Трампе и после того, как республиканский закон о налогах и расходах поставил страну на путь к госдолгу более 40 трлн долларов.

Новые факторы давления на цены

Золото немного потеряло поддержку из-за возможного возобновления торговых переговоров между США и Китаем после нескольких недель взаимных угроз. Дополнительное давление на котировки оказали техническая перекупленность и укрепление доллара.

Инвесторы восприняли перспективу переговоров как сигнал, что риски мировой экономики могут снизиться, а значит - потребность в "тихой гавани" в виде золота и серебра уменьшилась.

С начала года золото подорожало более чем на 65%, чему способствовали геополитическая напряженность, покупки центробанков и процесс дедолларизации.

Однако на этой неделе цены начали снижаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ФРС
Новости
Ночная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло, среди них - двухлетний ребенок
Ночная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло, среди них - двухлетний ребенок
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию