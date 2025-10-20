Ринок золота лихоманить: що ховається за обвалом металу цього тижня

Золото суттєво дешевшає, оскільки трейдери переключили увагу з безпечних активів на торговельні переговори США–Китай і можливі кредитні ризики в банківській системі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Так, наприкінці п’ятниці золото втратило понад 1,7% вартості за день - і це найрізкіше падіння з травня. Срібло просіло ще сильніше - на 4,3%, що миттєво охолодило ейфорію, яка тривала на ринку цінних металів дев’ять тижнів поспіль.

Трейдери тепер - не мисливці за прибутками, а спостерігачі за політикою.

Заява президента Дональда Трампа про те, що “угода з Пекіном можлива”, різко знизила попит на захисні активи. Якщо переговори між Вашингтоном і Китаєм принесуть прогрес, золото і срібло можуть тимчасово втратити статус антистресових активів, які купують на фоні страху.

Але оптимізм не безхмарний. На ринку шириться занепокоєння після того, як Zions Bancorp та Western Alliance Bancorp повідомили про проблемні кредити, можливе шахрайство та готуються оголошувати результати - саме вони можуть показати, чи приховують американські банки нову хвилю токсичної заборгованості.

Золото виросло на 60% з початку року

Попри корекцію, варто пам’ятати: ціни на золото злетіли більш ніж на 60% з початку 2025 року, і цей стрибок багато хто вважає перегрівом.

Центральні банки масово скуповують метал, а інвестори несуть кошти у біржові фонди, побоюючись геополітичної турбулентності, боргового навантаження США та навіть потенційного тиску на незалежність Федеральної резервної системи.

Срібло ж зросло ще стрімкіше - на 80%, і тепер трейдери з Лондона до Нью-Йорка буквально "полюють" на фізичний метал. Лондонські запаси скорочуються, а на Comex за останні два тижні вивезли понад 20 мільйонів унцій, що лише підігріває напругу.

Що відбувається просто зараз

Спотова ціна на золото — $4 238,96 за унцію (–0,3%)

Індекс долара Bloomberg — +0,1%

Срібло — стабільне після рекордної просадки

Платина та паладій — у мінусі

Експерти попереджають: якщо переговори США й Китаю дадуть реальний результат, золото може тимчасово втратити позиції. Але будь-яка тріщина у фінансовій системі США або зрив торгових угод — і ринок знову може перейти у фазу "біжи в золото".