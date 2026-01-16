Ціни на золото летять вниз: яка вартість сьогодні

Ціни на золото 16 січня продовжують падати. Причиною стали сильніші, ніж очікувалося, економічні показники США та послаблення протестів в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спотова ціна золота знизилася на 0,3% і склала 4 603 долари за унцію.
Водночас аналітики очікують, що протягом тижня метал може зрости приблизно на 2% після рекордного піка в 4 642 долари в середу.
"Ринок золота в останні дні втратив імпульс… економічні новини зі США зараз більше підтримують долар, а не золото", - пояснив один з аналітиків.
Долар США коливався поблизу шеститижневого максимуму після даних про скорочення кількості заявок на допомогу з безробіття - до 198 тисяч, що нижче прогнозу у 215 тисяч.
Міцніший долар робить золото дорожчим для іноземних покупців, а ослаблення протестів в Ірані зменшило попит на "метал безпеки".
Попит на золото в Індії цього тижня залишався низьким через високі ціни, тоді як у Китаї він був стабільним напередодні місячного Нового року.
Нагадаємо, 12 січня ціни на золото та срібло злетіли до рекордних максимумів, оскільки Міністерство юстиції США погрожувало Федеральній резервній системі кримінальним обвинуваченням, що актуалізувало занепокоєння щодо її незалежності.
Ще одним фактором зростання цін стали смертельні протести в Ірані, які посилили привабливість дорогоцінних металів як запобіжник через можливість повалення Ісламської Республіки.
14 січня ціна на срібло піднялася до пікового значення - 91,37 долара за унцію (за 28,35 грама), що на 5,83% вище попередніх показників.
Наприкінці грудня 2025 року вартість золота також встановила новий історичний максимум, продемонструвавши найкращий річний приріст за останні чотири десятиліття.
Одночасно з цим рекордні цінові показники оновило і срібло.