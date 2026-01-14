ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Срібло вперше в історії подолало відмітку у 91 долар за унцію

Середа 14 січня 2026 10:35
UA EN RU
Срібло вперше в історії подолало відмітку у 91 долар за унцію Фото: Ціна на срібло зросла до рекордних показників (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Стрімке зростання цін на дорогоцінні метали фіксують через зниження відсоткових ставок у США та загострення геополітичної напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі Comex та Bloomberg.

Рекордні показники на біржі

Під час ранкових торгів на нью-йоркській біржі Comex ціна на срібло піднялася до пікового значення - 91,37 долара за унцію (за 28,35 грама), що на 5,83% вище попередніх показників.

Згодом відбулася незначна корекція: станом на 7:29 за Києвом вартість зафіксувалася на рівні 90,49 долара за унцію.

Срібло вперше в історії подолало відмітку у 91 долар за унцію

Причини зростання

За оцінками аналітиків Bloomberg, динаміку ринку дорогоцінних металів наразі визначають кілька ключових чинників:

  • Економічна політика США: зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

  • Геополітика: загальне зростання напруженості у світі, що змушує інвесторів шукати захисні активи.

  • Криза довіри: на ціни вплинула загроза кримінального переслідування стосовно керівництва ФРС.

Історичні рекорди на ринку металів

Наприкінці грудня 2025 року вартість золота встановила новий історичний максимум, продемонструвавши найкращий річний приріст за останні чотири десятиліття.

Одночасно з цим рекордні цінові показники оновило і срібло.

Нагадаємо, масові протести в Ірані, що призвели до людських жертв, посилили інтерес інвесторів до дорогоцінних металів як захисних активів. Крім того, на стрімке зростання цін впливає гострий дефіцит срібла на світовому ринку.

Також приводом для чергового стрибка цін став наказ президента США Дональда Трампа заблокувати всі танкери, що потрапили під санкції. Такий крок спрямований на ізоляцію венесуельського режиму, проте він спровокував занепокоєння на світових ринках.

У результаті інвестори почали активніше переводити активи у метали, використовуючи їх як "безпечну гавань" на тлі посилення санкційної політики Вашингтона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
У багатоповерхівці на Оболоні сталася пожежа на тлі дронової атаки
У багатоповерхівці на Оболоні сталася пожежа на тлі дронової атаки
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році