Золото та срібло злетіли до рекордних максимумів: яка ціна

У понеділок, 12 січня, ціни на золото та срібло злетіли до рекордних максимумів. Причини - протести в Ірані та боротьба Федеральної резервної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Рекордні ціни

Золото досягло 4600 доларів за унцію, а срібло - 84,6090 долара, відзначаючи майже 6% стрибок за день. Білий метал зріс майже на 150% у 2025 році після історичного короткого стиснення на спотовому ринку

Що впливає на ціну

Експерти пояснюють, що ринок дорогоцінних металів відреагував на заяви голови ФРС Джерома Пауелла про можливі обвинувачення проти системи та постійний політичний тиск на банк.

Після його коментарів долар послабився, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США дещо зросла, що підштовхнуло інвесторів шукати "тихі гавані" у вигляді золота та срібла.

Смертельні протести в Ірані додатково підвищили попит на дорогоцінні метали як надійний актив.

Зростання цін на срібло також підтримав дефіцит на ринку, викликаний високим інвестиційним попитом та скороченням промислового запасу.

"Ми бачимо, що дефіцит на ринку срібла продовжиться протягом 2026 року, головним чином через вищий інвестиційний попит", - пояснили аналітики.

Крім того, трейдери очікують на результати розслідування за розділом 232, яке може призвести до введення мит США на срібло, платину та паладій.