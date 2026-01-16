Цены на золото летят вниз: какая стоимость сегодня

Цена на золото и что влияет на это

Спотовая цена золота снизилась на 0,3% и составила 4 603 доллара за унцию.

В то же время аналитики ожидают, что в течение недели металл может вырасти примерно на 2% после рекордного пика в 4 642 доллара в среду.

"Рынок золота в последние дни потерял импульс... экономические новости из США сейчас больше поддерживают доллар, а не золото", - пояснил один из аналитиков.

Доллар США колебался вблизи шестинедельного максимума после данных о сокращении количества заявок на пособие по безработице - до 198 тысяч, что ниже прогноза в 215 тысяч.

Более крепкий доллар делает золото дороже для иностранных покупателей, а ослабление протестов в Иране уменьшило спрос на "металл безопасности".

Спрос на золото в Индии на этой неделе оставался низким из-за высоких цен, тогда как в Китае он был стабильным в преддверии лунного Нового года.

Цены на другие драгоценные металлы