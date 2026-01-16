Цены на золото летят вниз: какая стоимость сегодня

Цены на золото 16 января продолжают падать. Причиной стали более сильные, чем ожидалось, экономические показатели США и ослабление протестов в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спотовая цена золота снизилась на 0,3% и составила 4 603 доллара за унцию.
В то же время аналитики ожидают, что в течение недели металл может вырасти примерно на 2% после рекордного пика в 4 642 доллара в среду.
"Рынок золота в последние дни потерял импульс... экономические новости из США сейчас больше поддерживают доллар, а не золото", - пояснил один из аналитиков.
Доллар США колебался вблизи шестинедельного максимума после данных о сокращении количества заявок на пособие по безработице - до 198 тысяч, что ниже прогноза в 215 тысяч.
Более крепкий доллар делает золото дороже для иностранных покупателей, а ослабление протестов в Иране уменьшило спрос на "металл безопасности".
Спрос на золото в Индии на этой неделе оставался низким из-за высоких цен, тогда как в Китае он был стабильным в преддверии лунного Нового года.
Напомним, 12 января цены на золото и серебро взлетели до рекордных максимумов, поскольку Министерство юстиции США угрожало Федеральной резервной системе уголовным обвинением, что актуализировало беспокойство относительно ее независимости.
Еще одним фактором роста цен стали смертельные протесты в Иране, которые усилили привлекательность драгоценных металлов как предохранитель из-за возможности свержения Исламской Республики.
14 января цена на серебро поднялась до пикового значения - 91,37 доллара за унцию (за 28,35 грамма), что на 5,83% выше предыдущих показателей.
В конце декабря 2025 года стоимость золота также установила новый исторический максимум, продемонстрировав лучший годовой прирост за последние четыре десятилетия.
Одновременно с этим рекордные ценовые показатели обновило и серебро.