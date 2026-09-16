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Ціни злетять на все? Що означатиме для українців підвищення ПДВ до 21% та акцизу на пальне

12:09 16.09.2026 Ср
4 хв
aimg Марія Кучерявець
Ціни злетять на все? Що означатиме для українців підвищення ПДВ до 21% та акцизу на пальне Фото: ПДВ закладений у вартість майже кожного товару та послуги (Getty Images)
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В Україні можуть підвищити стандартну ставку ПДВ з 20% до 21%. Остаточного рішення щодо цього поки немає - уряд лише заклав таку можливість у проєкт державного бюджету на 2027 рік. Додаткові надходження планують використати для створення механізму страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Про те, як ця ініціатива може вплинути на ціни, бізнес і споживачів, у коментарі РБК-Україна розповів віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка.

Що пропонує уряд

В Україні планують створити масштабний спеціальний фонд страхування воєнних ризиків для бізнесу. Головна мета ініціативи - компенсувати підприємствам збитки від російських атак (до 10 млн доларів першого збитку для однієї компанії). Це має забезпечити економічну цілісність держави та зберегти бізнес, зокрема у регіонах, які постійно перебувають під прицілом ворожої балістики та дронів.

Для запуску спецфонду потрібно 2-3 млрд доларів. Уряд пропонує наповнювати його з кількох джерел:

  • підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21%;
  • страхових внесків самого бізнесу (близько 2% від вартості активів);
  • коштів міжнародних партнерів.

Окрім цього, пропонується підвищити акциз на пальне для захисту підприємств паливного сектору (на це планують спрямувати окремі 8,3 млрд грн).

Уряд вже заклав відповідний ресурс у проєкт державного бюджету на 2027 рік - 58,7 млрд грн на нову програму підтримки суб'єктів господарювання. Втім, остаточного рішення щодо підвищення ПДВ ще немає: для цього Верховна Рада має проголосувати за зміни до Податкового кодексу.

Підвищення ПДВ вплине на ціни

Віце-президент Торгово-промислової палати України у коментарі РБК-Україна зазначив, що будь-яке підвищення ПДВ зрештою впливає на кінцевого споживача.

"Будь-яке підвищення ПДВ лягає на бізнес, а як наслідок - на пересічного громадянина України, на кінцевого споживача продукції, товарів, послуг", - сказав Ростислав Коробка.

Водночас точно визначити відсоток можливого подорожчання, за його словами, складно, оскільки ефект буде різним для різних галузей і товарних груп.

"Але це, звичайно, підвищення, яке буде впливати на споживчий кошик, на рівень споживання людей", - зазначив Коробка.

За його словами, бізнес може поставитися до необхідності створення страхового фонду з розумінням, однак будь-яке підвищення податків сприймається негативно.

Вищий акциз на пальне

Ще один можливий елемент цієї моделі - підвищення акцизу на пальне. Це може мати ширший вплив на ціни, оскільки витрати на логістику входять у собівартість великої кількості товарів і послуг.

"Зростання вартості пального матиме наслідком збільшення вартості товарів і послуг. Тим паче зараз логістика стає ще складнішою та дорожчою. За нашими оцінками, це призведе до збільшення цін на цінниках від 5% до 7%", - прогнозує Коробка.

Він наголошує, що зростання вартості пального призведе до подорожчання товарів і послуг, оскільки логістика в Україні стає складнішою та дорожчою.

Додатковий податковий тягар на бізнес

Модель спеціального фонду страхування передбачає, що окрім ПДВ, бізнесу доведеться сплачувати ще й 2% внесків від вартості активів, що суттєво обмежує можливість підприємств розвиватися.

"Чим більший податковий тягар, тим менше залишається оборотних коштів, тим менше є для розвитку та операційної діяльності. Тут відповідь очевидна", - наголошує Коробка.

Чому обрали підвищення податків, а не боротьбу з "тінню"?

На питання про те, чи існують альтернативні шляхи наповнення фонду без підвищення податкового тиску на всі верстви населення, експерт пояснює: уряд шукав найпростіший та найшвидший механізм.

"Уряду потрібні швидкі рішення та швидкі результати. Підвищення ставки навіть на 1% ПДВ - це зрозуміла історія, де платити будуть усі. Не потрібно займатися непопулярними кроками. Це збільшення стосується в основному "білого" бізнесу, воно лежить на поверхні", - зазначає співрозмовник.

Водночас він наголошує, що в країні є й інші резерви: збільшення митних платежів, боротьба з "тіньовим" сектором та фінансовими "скрутками". Однак робота з цими напрямами вимагає більше часу.

Чи ухвалить парламент це рішення?

Хоча відповідні зміни до Податкового кодексу ще навіть не виносилися на голосування, кошти під спецфонд уже вписані в проєкт Бюджету-2027. Коробка вважає малоймовірним сценарій, за якого нардепи відхилять цю ініціативу:

"Уряд буде доводити своїми аргументами ці пропозиції. Я думаю, що в такій складній ситуації, з такою діркою в бюджеті, Рада проголосує та підтримає ці ініціативи уряду", - підсумував віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка.

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