Мінекономіки про допомогу бізнесу, який атакує Росія: ми на розвилці

В Україні пропонують створити держфонд компенсації збитків бізнесу від обстрілів. Для цього податок на додану вартість (ПДВ) зросте на 1 відсотковий пункт (в.п.).

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко на організованій Європейською бізнес-асоціацією події Global Outlook у Києві.

Уряд напрацьовує механізм компенсації перших втрат (first loss) від ворожих атак для українського бізнесу. Запропонована модель передбачає підвищення ставки ПДВ з 20% до 21%, що дозволить акумулювати близько 1 млрд доларів державного внеску.

У Мінекономіки пояснюють, що розглядали різні варіанти наповнення фонду, зокрема запровадження додаткового імпортного збору. Однак від цієї ідеї відмовилися через ризик вищої інфляції. Підвищення ПДВ на 1 в.п., за оцінками уряду, призведе до незначного зростання інфляції - орієнтовно на 0,8 в.п.

Олександр Кравченко наголосив, що підвищення ПДВ є найоптимальнішим рішенням, адже воно охоплює всі галузі, зручне в адмініструванні та сприяє детінізації бізнесу, оскільки скористатися програмою зможуть лише платники цього податку.

"У нас, напевно, така розвилка: або ми все ж таки зможемо запустити нарешті механізми військового страхування, які запрацюють… Або ми залишимося, де ми є: будемо проводити дискусії між бізнесом і урядом, бізнес буде потребувати підтримки, ми будемо дуже обмежені в тому, що ми можемо реально надати", - підкреслив він.

Додаткові мільярди від партнерів

За словами міністра, цей крок допоможе залучити від міжнародних партнерів додаткові 1-2 млрд доларів. Планується, що спецфонд запрацює з початку 2027 року через державне "Експортно-кредитне агентство".

Ліміт компенсації становитиме 10 млн доларів, а ставка для учасників програми - 2% від суми покриття. При цьому фонд покриватиме збитки підприємств, але не поширюватиметься на товари.

Він нагадав, що обговорення масштабного військового страхування тривають ще з конференції в Лугано в липні 2022 року, проте станом на 2026 рік дієвого механізму досі немає.

Міністр переконаний, що запуск фонду спростить роботу комерційним страховим компаніям та з часом відкриє міжнародний ринок перестрахування, який зараз фактично закритий для України.