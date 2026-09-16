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Цены взлетят на все? Что означает для украинцев повышение НДС до 21% и акциза на топливо

12:09 16.09.2026 Ср
4 мин
aimg Мария Кучерявец
Цены взлетят на все? Что означает для украинцев повышение НДС до 21% и акциза на топливо Фото: НДС заложен в стоимость почти каждого товара и услуги (Getty Images)
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В Украине могут повысить стандартную ставку НДС с 20 до 21%. Окончательного решения на этот счет пока нет - правительство только заложило такую возможность в проект государственного бюджета на 2027 год. Дополнительные поступления планируется использовать для создания механизма страхования бизнеса от военных рисков.

О том, как эта инициатива может повлиять на цены, бизнес и потребителей, в комментарии РБК-Украина рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Ростислав Коробка.

Что предлагает правительство

В Украине планируется создать масштабный специальный фонд страхования военных рисков для бизнеса. Главная цель инициативы - компенсировать предприятиям ущерб от российских атак (до 10 млн долларов первого убытка для одной компании). Это должно обеспечить экономическую целостность государства и сохранить бизнес, в частности в регионах, постоянно находящихся под прицелом враждебной баллистики и дронов.

Для запуска спецфонда нужно 2-3 млрд долларов. Правительство предлагает наполнять его из нескольких источников:

  • повышение стандартной ставки НДС с 20% до 21%;
  • страховых взносов самого бизнеса (около 2% стоимости активов);
  • средств международных партнеров

Кроме того, предлагается повысить акциз на топливо для защиты предприятий топливного сектора (на это планируют направить отдельные 8,3 млрд грн).

Правительство уже заложило соответствующий ресурс в проект государственного бюджета на 2027 год - 58,7 млрд грн на новую программу поддержки субъектов хозяйствования. Однако окончательного решения о повышении НДС еще нет: для этого Верховная Рада должна проголосовать за изменения в Налоговый кодекс.

Повышение НДС повлияет на цены

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины в комментарии РБК-Украина отметил, что любое повышение НДС в конечном счете влияет на конечного потребителя.

"Любое повышение НДС ложится на бизнес, а как следствие - на рядового гражданина Украины, на конечного потребителя продукции, товаров, услуг", - сказал Ростислав Коробка.

В то же время точно определить процент возможного подорожания, по его словам, сложно, поскольку эффект будет разным для разных отраслей и товарных групп.

"Но это, конечно, повышение, которое будет влиять на потребительскую корзину, на уровень потребления людей ", - отметил Коробка.

По его словам, бизнес может отнестись к необходимости создания страхового фонда с пониманием, однако любое повышение налогов воспринимается негативно.

Высший акциз на топливо

Еще один возможный элемент этой модели - повышение акциза на топливо. Это может оказать более широкое влияние на цены, поскольку затраты на логистику включаются в себестоимость большого количества товаров и услуг.

"Рост стоимости топлива приведет к увеличению стоимости товаров и услуг. Тем более сейчас логистика становится еще сложнее и дороже. По нашим оценкам, это приведет к увеличению цен на ценниках от 5% до 7%", - прогнозирует Коробка.

Он отмечает, что рост стоимости топлива приведет к удорожанию товаров и услуг, поскольку логистика в Украине становится сложнее и дороже.

Дополнительное налоговое бремя на бизнес

Модель специального фонда страхования предусматривает, что кроме НДС бизнесу придется платить еще и 2% взносов от стоимости активов, что существенно ограничивает возможность предприятий развиваться.

"Чем больше налоговое бремя, тем меньше остается оборотных средств, тем меньше для развития и операционной деятельности. Здесь ответ очевиден", - отмечает Коробка.

Почему выбрали повышение налогов, а не борьбу с "тенью"?

На вопрос о том, существуют ли альтернативные пути наполнения фонда без повышения налогового давления на все слои населения, эксперт объясняет: правительство искало самый простой и быстрый механизм.

"Правительству нужны быстрые решения и быстрые результаты. Повышение ставки даже на 1% НДС - это понятная история, где платить будут все. Не нужно заниматься непопулярными шагами. Это увеличение касается в основном "белого" бизнеса, оно лежит на поверхности", - отмечает собеседник.

В то же время, он отмечает, что в стране есть и другие резервы: увеличение таможенных платежей, борьба с "теневым" сектором и финансовыми "скрутками". Однако работа с этими направлениями требует больше времени.

Примет ли парламент это решение?

Хотя соответствующие изменения в Налоговый кодекс еще не выносились на голосование, средства под спецфонд уже вписаны в проект Бюджета-2027. Коробка считает маловероятным сценарий, при котором нардепы отклонят эту инициативу:

"Правительство будет доказывать своими аргументами эти предложения. Я думаю, что в такой сложной ситуации, с такой дыркой в бюджете, Рада проголосует и поддержит эти инициативы правительства", - подытожил вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Ростислав Коробка.

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