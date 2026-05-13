Цены взлетели на 35%: где за год больше всего подорожали однокомнатные квартиры

Рынок вторичной недвижимости демонстрирует стремительный рост в западных и центральных регионах. Наибольший скачок цен зафиксирован в Тернополе, где стоимость жилья взлетела на треть за год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Главное: Рекордсмен роста: Тернополь стал лидером рынка с аномальным приростом цены в +35% за год.

Ситуация на рынке однокомнатных квартир

Нынешняя карта цен четко разделяет Украину на зоны с разной инвестиционной привлекательностью. Западный регион перестал быть просто "безопасной гаванью" и превратился в рынок с самым высоким порогом входа.

То, что Львов теперь стоит дороже Киева (хоть и на символические 200 долларов), свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей.

Тернополь и Винница демонстрируют динамику, присущую развивающимся рынкам: большое количество релоцированного бизнеса и стабильный спрос на аренду провоцируют инвесторов скупать "вторичку", что мгновенно толкает цены вверх.

Перечень городов с самым ощутимым приростом цен на однокомнатные квартиры:

Тернополь : +35% (49 300 долларов) - абсолютный лидер по темпам роста.

: +35% (49 300 долларов) - абсолютный лидер по темпам роста. Одесса : +22% (49 400 долларов) - город демонстрирует неожиданно высокую динамику восстановления цен.

: +22% (49 400 долларов) - город демонстрирует неожиданно высокую динамику восстановления цен. Винница : +18% (52 000 долларов) - стабильный спрос толкает стоимость вверх.

: +18% (52 000 долларов) - стабильный спрос толкает стоимость вверх. Сумы : +16% (26 800 долларов) - несмотря на близость к границе, цены существенно подскочили.

: +16% (26 800 долларов) - несмотря на близость к границе, цены существенно подскочили. Ровно : +14% (55 000 долларов).

: +14% (55 000 долларов). Киев : +13% (72 500 долларов) - столица сохраняет высокие темпы подорожания и лидерство по цене.

: +13% (72 500 долларов) - столица сохраняет высокие темпы подорожания и лидерство по цене. Львов : +12% (72 700 долларов) - фактически сравнялся по стоимости с Киевом.

: +12% (72 700 долларов) - фактически сравнялся по стоимости с Киевом. Луцк : +11% (54 000 долларов).

: +11% (54 000 долларов). Хмельницкий : +11% (39 500 долларов).

: +11% (39 500 долларов). Черновцы: +10% (57 500 долларов).

Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины (скриншот)

Где цены держатся и даже упали

Зато ситуация на Востоке и Юге остается контрастной. Если Одесса демонстрирует адаптивность и готовность покупателей рисковать, то Харьков и Днепр показывают очень сдержанный рост (+ 8% и +3% соответственно).

Это указывает на то, что рынок там стабилизировался, но еще не готов к активному ценовому ралли из-за факторов безопасности.

Наиболее тревожная динамика наблюдается в прифронтовых зонах, например в Запорожье, где отрицательный прирост свидетельствует о перенасыщении предложения при низком платежеспособном спросе. Там жилье подешевело на 9%.