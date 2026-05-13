Цены взлетели на 35%: где за год больше всего подорожали однокомнатные квартиры
Рынок вторичной недвижимости демонстрирует стремительный рост в западных и центральных регионах. Наибольший скачок цен зафиксирован в Тернополе, где стоимость жилья взлетела на треть за год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Рекордсмен роста: Тернополь стал лидером рынка с аномальным приростом цены в +35% за год.
- Ценовая дуэль: Львов (72 700 долларов) и Киев (72 500 долларов) фактически сравнялись в стоимости, держа самый высокий ценник в стране.
- Южный прорыв: Одесса показала стремительное восстановление (+22%), догнав по стоимости западноукраинские города.
- Снижение стоимости: Запорожье остается единственным крупным рынком, где цена упала на 9%.
Ситуация на рынке однокомнатных квартир
Нынешняя карта цен четко разделяет Украину на зоны с разной инвестиционной привлекательностью. Западный регион перестал быть просто "безопасной гаванью" и превратился в рынок с самым высоким порогом входа.
То, что Львов теперь стоит дороже Киева (хоть и на символические 200 долларов), свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей.
Тернополь и Винница демонстрируют динамику, присущую развивающимся рынкам: большое количество релоцированного бизнеса и стабильный спрос на аренду провоцируют инвесторов скупать "вторичку", что мгновенно толкает цены вверх.
Перечень городов с самым ощутимым приростом цен на однокомнатные квартиры:
- Тернополь: +35% (49 300 долларов) - абсолютный лидер по темпам роста.
- Одесса: +22% (49 400 долларов) - город демонстрирует неожиданно высокую динамику восстановления цен.
- Винница: +18% (52 000 долларов) - стабильный спрос толкает стоимость вверх.
- Сумы: +16% (26 800 долларов) - несмотря на близость к границе, цены существенно подскочили.
- Ровно: +14% (55 000 долларов).
- Киев: +13% (72 500 долларов) - столица сохраняет высокие темпы подорожания и лидерство по цене.
- Львов: +12% (72 700 долларов) - фактически сравнялся по стоимости с Киевом.
- Луцк: +11% (54 000 долларов).
- Хмельницкий: +11% (39 500 долларов).
- Черновцы: +10% (57 500 долларов).
Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины (скриншот)
Где цены держатся и даже упали
Зато ситуация на Востоке и Юге остается контрастной. Если Одесса демонстрирует адаптивность и готовность покупателей рисковать, то Харьков и Днепр показывают очень сдержанный рост (+ 8% и +3% соответственно).
Это указывает на то, что рынок там стабилизировался, но еще не готов к активному ценовому ралли из-за факторов безопасности.
Наиболее тревожная динамика наблюдается в прифронтовых зонах, например в Запорожье, где отрицательный прирост свидетельствует о перенасыщении предложения при низком платежеспособном спросе. Там жилье подешевело на 9%.
