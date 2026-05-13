ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Цены взлетели на 35%: где за год больше всего подорожали однокомнатные квартиры

08:00 13.05.2026 Ср
3 мин
Киев или Львов: кто сейчас является лидером по стоимости жилья?
aimg Василина Копытко
Цены взлетели на 35%: где за год больше всего подорожали однокомнатные квартиры Что происходит на рынке однокомнатных квартир в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Рынок вторичной недвижимости демонстрирует стремительный рост в западных и центральных регионах. Наибольший скачок цен зафиксирован в Тернополе, где стоимость жилья взлетела на треть за год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Читайте также: Ремонт или "голые стены": как состояние квартиры влияет на цену в разных районах Киева

Главное:

  • Рекордсмен роста: Тернополь стал лидером рынка с аномальным приростом цены в +35% за год.
  • Ценовая дуэль: Львов (72 700 долларов) и Киев (72 500 долларов) фактически сравнялись в стоимости, держа самый высокий ценник в стране.
  • Южный прорыв: Одесса показала стремительное восстановление (+22%), догнав по стоимости западноукраинские города.
  • Снижение стоимости: Запорожье остается единственным крупным рынком, где цена упала на 9%.

Ситуация на рынке однокомнатных квартир

Нынешняя карта цен четко разделяет Украину на зоны с разной инвестиционной привлекательностью. Западный регион перестал быть просто "безопасной гаванью" и превратился в рынок с самым высоким порогом входа.

То, что Львов теперь стоит дороже Киева (хоть и на символические 200 долларов), свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей.

Тернополь и Винница демонстрируют динамику, присущую развивающимся рынкам: большое количество релоцированного бизнеса и стабильный спрос на аренду провоцируют инвесторов скупать "вторичку", что мгновенно толкает цены вверх.

Перечень городов с самым ощутимым приростом цен на однокомнатные квартиры:

  • Тернополь: +35% (49 300 долларов) - абсолютный лидер по темпам роста.
  • Одесса: +22% (49 400 долларов) - город демонстрирует неожиданно высокую динамику восстановления цен.
  • Винница: +18% (52 000 долларов) - стабильный спрос толкает стоимость вверх.
  • Сумы: +16% (26 800 долларов) - несмотря на близость к границе, цены существенно подскочили.
  • Ровно: +14% (55 000 долларов).
  • Киев: +13% (72 500 долларов) - столица сохраняет высокие темпы подорожания и лидерство по цене.
  • Львов: +12% (72 700 долларов) - фактически сравнялся по стоимости с Киевом.
  • Луцк: +11% (54 000 долларов).
  • Хмельницкий: +11% (39 500 долларов).
  • Черновцы: +10% (57 500 долларов).

Цены взлетели на 35%: где за год больше всего подорожали однокомнатные квартирыЦены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины (скриншот)

Где цены держатся и даже упали

Зато ситуация на Востоке и Юге остается контрастной. Если Одесса демонстрирует адаптивность и готовность покупателей рисковать, то Харьков и Днепр показывают очень сдержанный рост (+ 8% и +3% соответственно).

Это указывает на то, что рынок там стабилизировался, но еще не готов к активному ценовому ралли из-за факторов безопасности.

Наиболее тревожная динамика наблюдается в прифронтовых зонах, например в Запорожье, где отрицательный прирост свидетельствует о перенасыщении предложения при низком платежеспособном спросе. Там жилье подешевело на 9%.

Читайте также о том, что в Украине выросли цены на долгосрочную аренду частных домов. Больше всего жилье подорожало в Запорожье, однако самым дорогим городом остается Киев.

Ранее мы писали о том, что во Львове однокомнатные квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 9%, а трехкомнатные - на 14% в валюте. Основная причина этого - высокий спрос и относительная безопасность региона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Жилье Цены в Украине
Новости
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес