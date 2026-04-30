Ремонт чи "голі стіни": як стан квартири впливає на ціну в різних районах Києва

Наявність ремонту може як суттєво підвищити вартість житла, так і виявитися "безкоштовним бонусом". У деяких районах Києва квартири без оздоблення коштують навіть дорожче за готові аналоги через різницю у роках забудови.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Де ремонт коштує як ціла квартира

Найвідчутніша різниця у ціні зафіксована на Печерську. Тут готова трикімнатна квартира з оздобленням в середньому коштує на 27% (78 тис. доларів) дорожче, ніж житло без ремонту.

Для порівняння: цієї суми достатньо для купівлі двокімнатної квартири у Деснянському чи Святошинському районах.

Схожа тенденція спостерігається і в інших престижних районах:

Солом’янський: ремонт додає до вартості "однушки" майже 47%;

Подільський та Голосіївський: готовність квартири до життя підвищує ціну на 30-40%.

Аномалії ринку: чому "бетон" буває дорожчим

У Дніпровському та Святошинському районах зафіксована нетипова ситуація: житло без ремонту часто коштує дорожче, ніж з ним. Зокрема, у Дніпровському районі 3-кімнатна квартира з "голими стінами" може обійтися на 15 тис. доларів дорожче за варіант із оздобленням.

Експерти пояснюють це тим, що квартири без ремонту зазвичай розташовані у сучасних новобудовах із підземними паркінгами та автономними комунікаціями. Водночас варіанти "з ремонтом" часто пропонуються у старому житловому фонді.

Середня ціна квартири на ринку за станом ремонту (скриншот ЛУН)

Варіанти "з ремонтом у подарунок"

В Оболонському районі різниця між однокімнатною квартирою з ремонтом та без нього становить лише 5,2 тис. доларів.

Враховуючи, що мінімальна вартість ремонтних робіт на вторинці стартує від 250-300 доларів за кв. м (мінімум 7,5-9 тис. доларів за об'єкт), купівля готового житла тут є економічно вигіднішою.

Також незначна різниця у ціні спостерігається у Деснянському та Святошинському районах - від 9 тис. до 11 тис. доларів відповідно.

Найдешевше та найдорожче житло

За даними статистики, найдоступніші варіанти на вторинному ринку зосереджені у Деснянському районі: "однушка" з ремонтом тут коштує в середньому 47 тис. доларів.

Найдорожчим залишається Печерський район, де аналогічне житло обійдеться у 165 тис. доларів.