Ціни на житло в Україні зросли на 15%. Які квартири дорожчають швидше

Вартість житла в Україні поступово зростає. Але ціни відображають скоріше бажання продавців, ніж реальну ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, ціни на квартири у другому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року зросли на 14,9%. Водночас річна інфляція в червні сягнула 15,9%.
На первинному ринку ціни зросли на 16,7%, на вторинному - на 14,8%.
Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 16,6%, на вторинному - на 14,2%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 16,7%, на вторинному - на 14,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 15,5%, на вторинному - на 13,6%.
У червні в НБУ заявили, що ціни угод із купівлі житла на вторинному ринку в Україні з початку 2025 року майже не змінилися.
"Хоча ціни в оголошеннях про продаж житла з початку року зросли, фактичні угоди не підтверджують цієї динаміки. Фундаментального тиску на ціни нині немає", - повідомили в НБУ.
Нагадаємо, у 2024 році ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з 2023 роком зросли в середньому на 12,7%.
Зростання цін на житло було трохи вищим, ніж офіційний рівень інфляції (12,0%). У доларовому еквіваленті зростання цін було близьким до нуля, оскільки готівковий курс долара за рік зріс на 11%.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 4,5%.