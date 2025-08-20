Цены на жилье в Украине выросли на 15%. Какие квартиры дорожают быстрее

По данным статистического ведомства, цены на квартиры во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 14,9%. В то же время годовая инфляция в июне достигла 15,9%.

На первичном рынке цены выросли на 16,7%, на вторичном - на 14,8%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 16,6%, на вторичном - на 14,2%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 16,7%, на вторичном - на 14,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 15,5%, на вторичном - на 13,6%.



Цены в объявлениях и цены в сделках

В июне в НБУ заявили, что цены сделок по покупке жилья на вторичном рынке в Украине с начала 2025 года почти не изменились.

"Хотя цены в объявлениях о продаже жилья с начала года выросли, фактические сделки не подтверждают этой динамики. Фундаментального давления на цены сейчас нет", - сообщили в НБУ.