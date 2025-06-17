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Ціни на квартири зростають лише в оголошеннях: що відбувається на ринку житла в Україні

Україна, Вівторок 17 червня 2025 13:57
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Ціни на квартири зростають лише в оголошеннях: що відбувається на ринку житла в Україні Фото: Ціни на купівлю житла вийшли на плато (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни угод із купівлі житла на вторинному ринку в Україні з початку 2025 року майже не змінилися. У Києві та Львові вони навіть падають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

"Хоча ціни в оголошеннях про продаж житла з початку року зросли, фактичні угоди не підтверджують цієї динаміки. Фундаментального тиску на ціни нині немає", - йдеться у звіті.
Ціни на квартири зростають лише в оголошеннях: що відбувається на ринку житла в Україні

Як зазначили в НБУ, крім того, впродовж останнього року значно сповільнився приріст собівартості будівництва, що раніше тиснуло на вартість квадратного метра.

"Зміцнення обмінного курсу гривні до долара США, у якому традиційно виражають ціни на нерухомість, також стримало ціни на житло. Тож вартість квадратного метра квартир переважно стала, а подекуди й знизилася, зокрема в Києві та Львові. На первинному ринку ціни також забуксували, навіть у регіонах, де попит на нове житло найвищий", - йдеться в документі.

Вартість оренди

За даними НБУ, досить стрімко підвищилися ціни на оренду, особливо в Києві. Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється здатністю і готовністю його придбати, однак підживлює попит на оренду і, відповідно, орендні ставки.

Тому цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього і значно нижче показника на початку повномасштабного вторгнення - до 9х.

"Співвідношення ціни стандартної квартири та доходу домогосподарства залишається на рівні історичних мінімумів і теж свідчить про відносну доступність житла. Однак непевність безпекової ситуації надалі нівелює ринкові стимули та стримує попит на житло", - йдеться у звіті.
Ціни на квартири зростають лише в оголошеннях: що відбувається на ринку житла в Україні

Іпотека

За даними НБУ, Іпотека все ще не є рушієм попиту на ринку нерухомості. Частка угод із купівлі житла, профінансованих в іпотеку, коливається близько 2-3% - нижче рівня 2021 року. Майже всі кредити надаються за програмою єОселя (95%), тобто ринкової іпотеки фактично немає.
Ціни на квартири зростають лише в оголошеннях: що відбувається на ринку житла в Україні

Нових іпотечних кредитів помітно поменшало. Груднева кібератака ускладнила реєстрацію прав на житло. Кредитування відновилося наприкінці січня.

"Проте, навіть попри відкладений попит, середньомісячні обсяги нових іпотек у першому півріччі 2025 року на чверть менші, ніж у другому півріччі 2024 року", - повідомили в НБУ.

Минулорічне обмеження віку житла, що може фінансуватися програмою єОселя, звузило коло доступних об’єктів. Тож частка первинного ринку в іпотеках зросла внаслідок меншого кредитування купівлі старшого житла.

Змінилася і структура видач: частка кредитів на поліпшення житлових умов, які доступні всьому населенню (за ставкою 7%), за рік зросла з 25% до майже 40% нових видач. Крім того, обсяг ліквідних коштів Укрфінжитла не дає змоги жвавіше нарощувати портфель, йдеться у звіті.

Новобудови

За даними НБУ, за 2024 рік на третину зросла площа житла, що ввели в експлуатацію. Переважно добудовували об’єкти, які розпочато ще до повномасштабного вторгнення. Відповідно будівництво на решті об’єктів подекуди триває вже близько чотирьох років вкрай повільними темпами.

Разом з тим введені в експлуатацію площі за 2024 рік все ще на 15% менші, ніж у довоєнному 2021 році. Добудова не приводить до фактичного поповнення пропозиції житла на первинному ринку, адже житлових комплексів, у яких розпочали продажі, майже стільки, скільки тих, у яких їх завершили.
Ціни на квартири зростають лише в оголошеннях: що відбувається на ринку житла в Україні

У I кварталі 2025 року на продаж найактивніше виставляли об’єкти в столиці та на заході України. Нове будівництво теж починають передусім у західних областях, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, курс долара залишається стабільним в Україні з лютого на рівні близько 41,50 грн/долар.

За даними НБУ, ситуація на ринку житла погіршилася останнім часом. Воєнні ризики та невизначеність стримують покупців.

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Ціни на житло Житло
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