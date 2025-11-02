Ціни на яйця не припиняють рости: експерт пояснив, коли чекати найвищих позначок

Через що дорожчають яйця

Аналітик пояснює, що ціни на яйця залежать передусім від собівартості кормів - насамперед кукурудзи.

"Восени традиційно дорожчають яйця, оскільки знижується несучість курей. Також на їх вартість впливає ціна корму для птиці, зокрема кукурудзи", - каже аналітик.

Торік яйця різко подорожчали в листопаді - на 40% саме через підвищення цін на корми для птиці.

Пікові ціни ще попереду

За словами експерта, цьогорічне зростання відбувається більш плавно.

"Торік були дуже помітні різкі зниження і різкі зростання цін на яйця. Цьогоріч вони різко подешевшали навесні, але подорожчання було поступовим і розпочалося ще з серпня. Ми ще не досягли піка ціни, оскільки тільки входимо у холодний період. Тому поточна ціна ще остаточно не зафіксувалась", - додає Гопка.

Що буде далі

За прогнозами аналітика, у листопаді-грудні варто очікувати ще одного етапу зростання, який триватиме до стабілізації на зимовому рівні. Надалі вартість яєць визначатимуть врожай кормових культур і ситуація на птахофабриках, зокрема і стабільність електропостачання.

Вартість яєць у мережі АТБ (скриншот)