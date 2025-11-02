Ціни на яйця не припиняють рости: експерт пояснив, коли чекати найвищих позначок

В Україні восени традиційно дорожчають яйця - через зниження несучості курей та подорожчання кормів. Зараз десяток коштує 73,5-77,5 гривні, втім продукція й надалі дорожчатиме.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.
Аналітик пояснює, що ціни на яйця залежать передусім від собівартості кормів - насамперед кукурудзи.
"Восени традиційно дорожчають яйця, оскільки знижується несучість курей. Також на їх вартість впливає ціна корму для птиці, зокрема кукурудзи", - каже аналітик.
Торік яйця різко подорожчали в листопаді - на 40% саме через підвищення цін на корми для птиці.
За словами експерта, цьогорічне зростання відбувається більш плавно.
"Торік були дуже помітні різкі зниження і різкі зростання цін на яйця. Цьогоріч вони різко подешевшали навесні, але подорожчання було поступовим і розпочалося ще з серпня. Ми ще не досягли піка ціни, оскільки тільки входимо у холодний період. Тому поточна ціна ще остаточно не зафіксувалась", - додає Гопка.
За прогнозами аналітика, у листопаді-грудні варто очікувати ще одного етапу зростання, який триватиме до стабілізації на зимовому рівні. Надалі вартість яєць визначатимуть врожай кормових культур і ситуація на птахофабриках, зокрема і стабільність електропостачання.
Читайте також про те, коли варто чекати нового подорожчання м'яса і чому ціни знову зростуть.
Раніше ми писали про те, що восени 2025 року очікується ще одне зростання вартості молочних продуктів. Підвищення ціни буде спровоковане зменшенням надоїв.