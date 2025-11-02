Ціни на м’ясо зупинилися перед "стрибком": коли українцям чекати нового подорожчання

Ціни на м’ясо в Україні зараз відносно стабільні. Восени серйозних "стрибків" не очікується, але напередодні зимових свят можлива нова хвиля подорожчання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка .

Скільки коштує м’ясо зараз

Нині яловичину на українських ринках продають у середньому по 350-400 грн за кілограм, свинину - 260-350 грн/кг, а куряче філе - 230-245 грн/кг.

За словами експерта, м’ясна продукція за останній рік помітно подорожчала і має потенціал до подальшого зростання.

Чому подорожчало м’ясо

"Війна суттєво скоротила поголів’я худоби та птиці. Наприклад, кількість свиней за рік зменшилася приблизно на 7% через бойові дії на сході. Менша пропозиція на ринку штовхає ціни вгору. До того ж дорожчають корми - зерно, кукурудза, а також енергоносії для птахофабрик і свинокомплексів", - пояснює Гопка.

У першій половині 2025 року вже фіксували різкий стрибок закупівельних цін на свинину, який "потягнув" за собою і яловичину.

Коли чекати нової хвилі зростання

Наразі аналітик прогнозує відносну стабільність цін - принаймні до кінця осені суттєвих коливань не очікується.

Втім, у грудні можливе традиційне передсвяткове подорожчання свинини, адже попит на неї зростає напередодні зимових свят.

Що буде з цінами на курятину

Після літнього подорожчання курятина поки залишається стабільною, однак її вартість і надалі залежить від цін на корми - насамперед врожаю кукурудзи та сої, а також ситуації з електроенергією на виробництвах.

"Якщо восени будуть перебої зі світлом і виробникам доведеться користуватись генераторами, це може додати ще кілька відсотків до ціни м’яса птиці", - зазначає експерт.