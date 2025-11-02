RU

Общество Образование Деньги Изменения

Цены на яйца не прекращают расти: эксперт объяснил, когда ждать самых высоких отметок

Будут ли дорожать яйца (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине осенью традиционно дорожают яйца - из-за снижения яйценоскости кур и подорожания кормов. Сейчас десяток стоит 73,5-77,5 гривны, но продукция и в дальнейшем будет дорожать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ) Максим Гопка.

Из-за чего дорожают яйца

Аналитик объясняет, что цены на яйца зависят прежде всего от себестоимости кормов - прежде всего кукурузы.

"Осенью традиционно дорожают яйца, поскольку снижается яйценоскость кур. Также на их стоимость влияет цена корма для птицы, в частности кукурузы", - говорит аналитик.

В прошлом году яйца резко подорожали в ноябре - на 40% именно из-за повышения цен на корма для птицы.

Пиковые цены еще впереди

По словам эксперта, нынешний рост происходит более плавно.

"В прошлом году были очень заметны резкие снижения и резкий рост цен на яйца. В этом году они резко подешевели весной, но подорожание было постепенным и началось еще с августа. Мы еще не достигли пика цены, поскольку только входим в холодный период. Поэтому текущая цена еще окончательно не зафиксировалась", - добавляет Гопка.

Что будет дальше

По прогнозам аналитика, в ноябре-декабре стоит ожидать еще одного этапа роста, который продлится до стабилизации на зимнем уровне. В дальнейшем стоимость яиц будут определять урожай кормовых культур и ситуация на птицефабриках, в том числе и стабильность электроснабжения.

Стоимость яиц в сети АТБ (скриншот)

Читайте также о том, когда стоит ждать нового подорожания мяса и почему цены снова вырастут.

Ранее мы писали о том, что осенью 2025 года ожидается еще один рост стоимости молочных продуктов. Повышение цены будет спровоцировано уменьшением надоев.

