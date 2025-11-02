ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Молочні продукти знову подорожчають восени 2025: наскільки підскочать ціни

Неділя 02 листопада 2025 08:42
UA EN RU
Молочні продукти знову подорожчають восени 2025: наскільки підскочать ціни Що буде з цінами на молочні продукти (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Базові молочні продукти за рік подорожчали на 15-25%, і зростання може продовжитись уже восени. Очікується, що вартість зросте ще на 4-5%.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

Скільки коштує молочка зараз

Нині середні ціни на основні молочні продукти такі:

  • молоко питне (900 мл) - 52-60 грн;
  • сметана (350 г) - 48-55 грн;
  • масло (200 г) - 100-120 грн.

За словами експерта, продукція цієї категорії зросла в ціні щонайменше на чверть у порівнянні з минулим роком.

Чому дорожчає молочка

"Головний фактор - зниження пропозиції сирого молока. Через низьку рентабельність і воєнні ризики господарства скорочують дійне поголів’я корів. Щороку воно зменшується на 6-7%. Менше сировини - вищі закупівельні ціни, а це автоматично впливає на кінцеву вартість молочки", - пояснює Гопко.

Як впливає експорт

Ще один чинник - активний експорт українських молокопродуктів, що також зменшує пропозицію на внутрішньому ринку й створює додатковий ціновий тиск.

Коли очікувати нового зростання

"Восени традиційно скорочуються надої - завершується період так званого "великого молока". Через це ціни можуть зрости ще на 4-5%", - прогнозує аналітик.

Читайте також про те, що аналітик Максим Гопка розповів, коли чекати нової хвилі здорожчання м'яса в Україні.

Раніше ми писали про те, що нове дослідження харчових звичок показало, що ще більше українців почали економити на продуктах. У порівнянні із минулим роком показник зріс з 67% до 72%. Зараз лише 8% українців не економить на харчах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні
Новини
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН