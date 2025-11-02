Молочні продукти знову подорожчають восени 2025: наскільки підскочать ціни
Базові молочні продукти за рік подорожчали на 15-25%, і зростання може продовжитись уже восени. Очікується, що вартість зросте ще на 4-5%.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.
Скільки коштує молочка зараз
Нині середні ціни на основні молочні продукти такі:
- молоко питне (900 мл) - 52-60 грн;
- сметана (350 г) - 48-55 грн;
- масло (200 г) - 100-120 грн.
За словами експерта, продукція цієї категорії зросла в ціні щонайменше на чверть у порівнянні з минулим роком.
Чому дорожчає молочка
"Головний фактор - зниження пропозиції сирого молока. Через низьку рентабельність і воєнні ризики господарства скорочують дійне поголів’я корів. Щороку воно зменшується на 6-7%. Менше сировини - вищі закупівельні ціни, а це автоматично впливає на кінцеву вартість молочки", - пояснює Гопко.
Як впливає експорт
Ще один чинник - активний експорт українських молокопродуктів, що також зменшує пропозицію на внутрішньому ринку й створює додатковий ціновий тиск.
Коли очікувати нового зростання
"Восени традиційно скорочуються надої - завершується період так званого "великого молока". Через це ціни можуть зрости ще на 4-5%", - прогнозує аналітик.
