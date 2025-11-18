Ціни на відеокарти можуть зрости вже у 2026 році: названо причину

AMD готує другу, більш серйозну хвилю зростання цін

"Лінійка GPU AMD вже подорожчала приблизно в жовтні, але підвищення було невеликим і майже не вплинуло на вартість відеокарт на ринку", - повідомляє користувач Lonely City Hardware на Weibo.

Однак ситуація зміниться через "другу хвилю" підвищення цін від AMD. За даними внутрішніх комунікацій AMD, вартість графічної пам'яті значно зросла. Наступний етап подорожчання торкнеться і самих відеокарт, і комплектуючих, що може призвести до збільшення роздрібних цін.

Точні масштаби і терміни підвищення поки невідомі. У пості не згадуються конкретні моделі GPU, але передбачається, що підвищення торкнеться всього портфоліо AMD, включно з новими Radeon RX 9070.

Стрибок цін практично неминучий

Експерти і представники роздробу вже раніше попереджали про наближення стрибка цін на GPU. У підсумку складається враження, що зростання цін на відеокарти стало майже неминучим.

Зростання вартості пам'яті вже торкнулося комплектів RAM для ПК і в основному пояснюється різким зростанням попиту на обладнання для штучного інтелекту. Тому було лише питанням часу, коли це позначиться на пам'яті для ігрових відеокарт і, як наслідок, на роздрібних цінах на GPU.

Хоча пам'ять для дата-центрів та AI відрізняється від тієї, що використовується у відеокартах, високий попит означає, що виробничі резерви можуть перерозподілятися.

Виробники пам'яті навряд чи різко збільшать поставки, оскільки раніше вони стикалися з перенасиченням ринку і величезними запасами, які доводилося розпродавати за низькими цінами. Ні Samsung, ні Micron, ні SK Hynix не хочуть опинитися з надлишком пам'яті, якщо бульбашка AI лопне.

Подорожчання торкнеться не тільки AMD

Хоча йдеться про відеокарти AMD, найімовірніше, зростання цін торкнеться і ринку загалом, включно з продукцією Nvidia.

Усе це робить вкрай малоймовірною появу "вигідних пропозицій" на відеокарти в цю Чорну п'ятницю. Якщо ж такі пропозиції з'являться, експерти радять скористатися ними відразу.

Іншими словами, якщо ви плануєте купівлю відеокарти, ігрового ПК або ноутбука, розумно скористатися будь-якою вигідною пропозицією якнайшвидше - усі сигнали вказують на те, що ціни зростатимуть у найближчому майбутньому.