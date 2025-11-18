Цены на видеокарты могут вырасти уже в 2026 году: названа причина

AMD готовит вторую, более серьезную волну роста цен

"Линейка GPU AMD уже подорожала примерно в октябре, но повышение было небольшим и почти не повлияло на стоимость видеокарт на рынке", - сообщает пользователь Lonely City Hardware на Weibo

Однако ситуация изменится из-за "второй волны" повышения цен от AMD. По данным внутренних коммуникаций AMD, стоимость графической памяти значительно выросла. Следующий этап подорожания коснётся и самих видеокарт, и комплектующих, что может привести к увеличению розничных цен.

Точные масштабы и сроки повышения пока неизвестны. В посте не упоминаются конкретные модели GPU, но предполагается, что повышение коснется всего портфолио AMD, включая новые Radeon RX 9070.

Скачок цен практически неизбежен

Эксперты и представители розницы уже ранее предупреждали о приближающемся скачке цен на GPU. В итоге складывается впечатление, что рост цен на видеокарты стал почти неизбежным.

Рост стоимости памяти уже коснулся комплектов RAM для ПК и в основном объясняется резким ростом спроса на оборудование для искусственного интеллекта. Поэтому было лишь вопросом времени, когда это отразится на памяти для игровых видеокарт и, как следствие, на розничных ценах на GPU.

Хотя память для дата-центров и AI отличается от той, что используется в видеокартах, высокий спрос означает, что производственные резервы могут перераспределяться.

Производители памяти вряд ли резко увеличат поставки, так как ранее они сталкивались с перенасыщением рынка и огромными запасами, которые приходилось распродавать по низким ценам. Ни Samsung, ни Micron, ни SK Hynix не хотят оказаться с избытком памяти, если пузырь AI лопнет.

Подорожание затронет не только AMD

Хотя речь идет о видеокартах AMD, скорее всего, рост цен затронет и рынок в целом, включая продукцию Nvidia.

Все это делает крайне маловероятным появление "выгодных предложений" на видеокарты в эту Черную пятницу. Если же такие предложения появятся, эксперты советуют воспользоваться ими сразу.

Иными словами, если вы планируете покупку видеокарты, игрового ПК или ноутбука, разумно воспользоваться любым выгодным предложением как можно скорее - все сигналы указывают на то, что цены будут расти в обозримом будущем.