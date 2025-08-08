UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Ціни в Україні знизилися вперше за два роки

Фото: ціни в Україні впали на 0,2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Літня дефляція в Україні - традиційне явище, коли ціни знижуються завдяки появі нового врожаю. Воно знову зафіксоване після паузи минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, споживчі ціни в липні впали на 0,2%. До цього востаннє зниження цін спостерігалося в серпні 2023 року (на 1,4%).

Річна інфляція в липні 2025 року сповільнилася до 14,1%, порівняно з 14,3% у червні.

Ціни на продукти

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подешевшали на 1,1%.

Найбільше подешевшали овочі - на 23,9%. Овочі займають у витратах українців частку у 2,8%. Ціни на них влітку сильно змінюються, що призводить до стрибків загального показника інфляції. Зокрема, цього року вони призвели до зниження інфляції на 0,7%.

Крім того, цукор подешевшав на 2,8%.

Ціни на інші продукти підвищилися, але не більше ніж на 2%, що не так сильно вплинуло на загальну інфляцію.

 

Прогнози щодо інфляції

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.

Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.

Прогноз на 2026-2028 роки містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення про істотне поліпшення безпекової ситуації з 2026 року", і песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.

За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме:

  • 2026 рік - 8,6%,
  • 2027 рік - 5,9%,
  • 2028 рік - 5,3%.

За другим сценарієм інфляція становитиме:

  • 2026 рік - 9,9%,
  • 2027 рік - 9,4%,
  • 2028 рік - 7,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в УкраїніДержавна служба статистикиІнфляція в Україні