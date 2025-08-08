Цены в Украине снизились впервые за два года

Летняя дефляция в Украине - традиционное явление, когда цены снижаются благодаря появлению нового урожая. Оно вновь зафиксировано после паузы в прошлом году.
По данным статистического ведомства, потребительские цены в июле упали на 0,2%. До этого в последний раз снижение цен наблюдалось в августе 2023 года (на 1,4%).
Годовая инфляция в июле 2025 года замедлилась до 14,1%, по сравнению с 14,3% в июне.
По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подешевели на 1,1%.
Больше всего подешевели овощи - на 23,9%. Овощи занимают в расходах украинцев долю в 2,8%. Цены на них летом сильно меняются, что приводит к скачкам общего показателя инфляции. В частности, в этом году они привели к снижению инфляции на 0,7%.
Кроме того, сахар подешевел на 2,8%.
Цены на другие продукты повысились, но не более чем на 2%, что не так сильно повлияло на общую инфляцию.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.
Действующий прогноз правительства на 2025 год предусматривает инфляцию декабрь к декабрю на уровне 9,5%.
Прогноз на 2026-2028 годы содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.
По первому сценарию инфляция (декабрь к декабрю) составит:
По второму сценарию инфляция составит: