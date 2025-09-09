Ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль

За даними статистичного відомства, споживчі ціни в серпні впали на 0,2%. У липні ціни також знизилися на 0,2%.



Річна інфляція в серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, порівняно з 14,1% у липні.

Причини дефляції

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подешевшали на 0,8%.

Найбільше подешевшали овочі - на 12,7%. Овочі займають у витратах українців частку в 2,8%. Ціни на них влітку сильно змінюються, що призводить до стрибків загального показника інфляції. Зокрема, цього року вони призвели до зниження інфляції на 0,4%.

Крім того, фрукти подешевшали на 10,2%. Їхня частка в кошику 2,6%, що дає зниження загальної інфляції на 0,3%.

Ціни на інші продукти підвищилися, але не більше ніж на 2%, що не так сильно вплинуло на загальну інфляцію.

