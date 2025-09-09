Ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль

Літня дефляція в Україні - традиційне явище, коли ціни знижуються завдяки появі нового врожаю. У 2025 році воно повернулося після паузи минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, споживчі ціни в серпні впали на 0,2%. У липні ціни також знизилися на 0,2%.
Річна інфляція в серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, порівняно з 14,1% у липні.
За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подешевшали на 0,8%.
Найбільше подешевшали овочі - на 12,7%. Овочі займають у витратах українців частку в 2,8%. Ціни на них влітку сильно змінюються, що призводить до стрибків загального показника інфляції. Зокрема, цього року вони призвели до зниження інфляції на 0,4%.
Крім того, фрукти подешевшали на 10,2%. Їхня частка в кошику 2,6%, що дає зниження загальної інфляції на 0,3%.
Ціни на інші продукти підвищилися, але не більше ніж на 2%, що не так сильно вплинуло на загальну інфляцію.
Нагадаємо, річна інфляція в липні 2025 року сповільнилася до 14,1% порівняно з 14,3% у червні. Основною причиною стало здешевлення овочів нового врожаю.
НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.
Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.
Прогноз на 2026-2028 роки містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, що містить "припущення про істотне поліпшення безпекової ситуації з 2026 року", і песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.
За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме:
За другим сценарієм інфляція становитиме: