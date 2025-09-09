Цены в Украине снижаются второй месяц подряд

По данным статистического ведомства, потребительские цены в августе упали на 0,2%. В июле цены также снизились на 0,2%.



Годовая инфляция в августе 2025 года замедлилась до 13,2%, по сравнению с 14,1% в июле.

Причины дефляции

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подешевели на 0,8%.

Больше всего подешевели овощи - на 12,7%. Овощи занимают в расходах украинцев долю в 2,8%. Цены на них летом сильно меняются, что приводит к скачкам общего показателя инфляции. В частности, в этом году они привели к снижению инфляции на 0,4%.

Кроме того, фрукты подешевели на 10,2%. Их доля в корзине 2,6%, что дает снижение общей инфляции на 0,3%.

Цены на другие продукты повысились, но не более чем на 2%, что не так сильно повлияло на общую инфляцию.

