Ціни на таксі в Києві злетіли після атаки РФ: скільки доведеться заплатити за поїздку

Атака на Україну 6 червня

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні з використанням "Шахедів", балістики, "Калібрів" і крилатих ракет із Ту-95МС.

Під обстріли потрапили Київ, Львівщина, Чернігів, Луцьк і Тернопіль. В останньому регіоні зафіксували наймасованішу атаку за час війни - у місті "прильоти", перебої зі світлом та задимлення.

У столиці внаслідок атаки пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями "Дарниця" - "Лівобережна". Червона гілка метро працює лише на правому березі - від "Академмістечка" до "Арсенальної".

На лівому березі запущено дублюючий автобусний маршрут №1М. Відновити роботу метро планують орієнтовно за добу.

Також частина лівого берега Києва залишилася без світла.

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