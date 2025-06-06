Цены на такси в Киеве взлетели после атаки РФ: сколько придется заплатить за поездку

Атака на Украину 6 июня

Напомним, в ночь на 6 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием "Шахедов", баллистики, "Калибров" и крылатых ракет с Ту-95МС.

Под обстрелы попали Киев, Львовская область, Чернигов, Луцк и Тернополь. В последнем регионе зафиксировали самую массированную атаку за время войны - в городе "прилеты", перебои со светом и задымление.

В столице в результате атаки повреждены пути и кабели на перегоне между станциями "Дарница" - "Левобережная". Красная ветка метро работает только на правом берегу - от "Академгородка" до "Арсенальной".

На левом берегу запущен дублирующий автобусный маршрут №1М. Восстановить работу метро планируют ориентировочно через сутки.

Также часть левого берега Киева осталась без света.

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