Ціни рвонули вгору: що найбільше здорожчало у березні - дані Держстату

16:37 09.04.2026 Чт
2 хв
Що в Україні за місяць подорожчало найсильніше?
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: інфляція в Україні прискорилася (Getty Images)

В Україні протягом березня 2026 року суттєво прискорилася інфляція. Зростання споживчих цін прискорилося на 1,7% порівняно з лютим 2026 року та на 7,9% у порівнянні з березнем 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Державної служби статистики (Держстат).

Так, у березні 2026 року базова інфляція, порівняно із лютим, становила 1,5%. У порівнянні з березнем 2025 року вона становила 7,1%.

Фото: Держстат

Сильніше за все подорожчали пальне, одяг та залізничний транспорт. Лідери зі здорожчання виглядають так:

  • Паливо та мастила (+13,2%). Це найсуттєвіше зростання, яке згодом може відобразитися на вартості майже всіх товарів і послуг.
  • Транспорт загалом подорожчав на 6,4%. Проїзд в автодорожньому транспорті став дорожчий на 6%. Залізничний транспорт подорожчав на 8,2%.
  • Одяг і взуття (+12,0%). Сезонне оновлення колекцій традиційно призвело до двозначного зростання цін у цьому сегменті.
  • Продукти харчування. Найбільше додали в ціні яйця (+7,7%) та соняшникова олія (+3,3%).
  • Зв'язок загалом (+2,5%), оскільки підвищилися тарифи на мобільний зв'язок.

"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%", - додали у Держстаті.

В ціні трохи упали цукор (-1%), макаронні вироби та масло показали незначне здешевшення. Це пов'язано із сезонними факторами.

Фото: Держстат

В Національному банку України раніше визнали, що попри певні позитивні фактори всередині країни, зовнішні ризики змушують регулятора готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося раніше.

Зазначимо, попри стабілізацію ситуації в енергосистемі, українцям не варто розраховувати на суттєве зниження цін на харчові продукти. Бізнес уже заклав витрати на модернізацію та нові тарифи у вартість товарів.

Зокрема світові тенденції на ринку впливають на ціни на молочну продукцію та м'ясо. За прогнозами аналітиків, лише у березні її вартість могла підскочити на 6-12%.

