Китай нарощує закупки російського природного газу, - Bloomberg
Китай нарощує закупівлі російського скрапленого природного газу з кінця минулого року. Опубліковані дані значно перевищують очікуваний попит з боку провідного імпортера континенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Дані китайської митниці показали, що імпорт російського ЗПГ у грудні зріс до рекордних 1,9 млн тонн. Це більш ніж удвічі перевищує 850 тисяч тон, які були оцінені у даних відстеження суден, зібраних Bloomberg. Митна статистика за листопад також була на 90% вищою за дані про судноплавство.
Невідповідність вказує на те, що китайський попит за останні два місяці перевищив низькі очікування ринку після приблизно року зниження імпорту. Розбіжність у даних могла виникнути через те, що Росія використовує більше танкерів "тіньового флоту", які маскують своє місцезнаходження, для перевезення санкціонованого газу.
Відстеження окремих танкерів стало основним способом оцінки світових потоків СПГ за останнє десятиліття. Хоча розбіжності з офіційними митними даними є поширеним явищем, такі великі прогалини, як ті, що спостерігаються в даних про імпорт з Росії в Китай, трапляються рідко.
Аналітики припустили, що розбіжність може свідчити про доставку більшої кількості санкціонованих США вантажів, які фальсифікують своє місцезнаходження.
За даними китайської митниці, країна минулого року придбала 9,8 млн тон російського ЗПГ, що є історичним максимумом. Тим часом загальний імпорт минулого року скоротився на 11% через низький попит, збільшення запасів та значний імпорт трубопроводами.
Спад доходів від газу та нафти у РФ
Раніше повідомлялось, що доходи РФ від нафти й газу у січні скоротилися майже вдвічі через падіння рубльової ціни на нафту та зміцнення рубля.
Бюджет країни міг отримати лише близько 5,4 млрд доларів, що є найнижчим показником із серпня 2020 року, коли світовий попит на енергоносії обвалився через пандемію COVID-19.
Нафтогазові надходження формують близько четвертини федерального бюджету РФ і залишаються ключовим джерелом фінансування державних витрат, зокрема й воєнної кампанії Кремля проти України.