Китай нарощує закупки російського природного газу, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Дані китайської митниці показали, що імпорт російського ЗПГ у грудні зріс до рекордних 1,9 млн тонн. Це більш ніж удвічі перевищує 850 тисяч тон, які були оцінені у даних відстеження суден, зібраних Bloomberg. Митна статистика за листопад також була на 90% вищою за дані про судноплавство.

Невідповідність вказує на те, що китайський попит за останні два місяці перевищив низькі очікування ринку після приблизно року зниження імпорту. Розбіжність у даних могла виникнути через те, що Росія використовує більше танкерів "тіньового флоту", які маскують своє місцезнаходження, для перевезення санкціонованого газу.

Відстеження окремих танкерів стало основним способом оцінки світових потоків СПГ за останнє десятиліття. Хоча розбіжності з офіційними митними даними є поширеним явищем, такі великі прогалини, як ті, що спостерігаються в даних про імпорт з Росії в Китай, трапляються рідко.

Аналітики припустили, що розбіжність може свідчити про доставку більшої кількості санкціонованих США вантажів, які фальсифікують своє місцезнаходження.

За даними китайської митниці, країна минулого року придбала 9,8 млн тон російського ЗПГ, що є історичним максимумом. Тим часом загальний імпорт минулого року скоротився на 11% через низький попит, збільшення запасів та значний імпорт трубопроводами.