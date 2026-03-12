Ціни на проїзд у Києві зростуть вже з 14 березня: де введуть нові тарифи та чи подорожчає метро

У Києві з 14 березня подорожчає проїзд у деяких приватних маршрутних таксі. Водночас вартість поїздок у комунальному транспорті - метро, трамваях та тролейбусах - залишиться незмінною.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Головне:
"Місто регулює вартість проїзду тільки на маршрутах муніципального пасажирського транспорту. Водночас тарифи на перевезення, які здійснюють приватні перевізники, міською владою не встановлюються", - пояснили у КМДА.
У відомостві зазначили, що деякі приватні компанії, що працюють на маршрутній мережі Києва, з 14 березня піднімуть вартість проїзду на 5 гривень. Таким чином, одна поїздка у маршрутках коштуватиме 20 гривень. Про це перевізники повідомили КМДА в офіційних листах.
Перевізники пояснюють, що це вимушений крок, який зумовлений:
Додамо, що днями оголошення про підвишення тарифу до 20 грн з'явилось у маршртуках №434. У січні цього року на маршруті №556 також підвищили вартість проїзду до 20 грн, однак невдовзі повернули стару ціну.
У КМДА наголосили, що наразі не мають інформації про можливе підвищення тарифів у муніципальному транспорті.
"У місті залишається незмінною вартість поїздок у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах. Місто продовжує підтримувати доступний тариф для пасажирів на цих видах транспорту", - зазначають у Департаменті.
Зараз варітсть разової поїздки у муніципальному транспорті коштує 8 грн, у разі придбання картки на 50 поїздок ціна знижується до 6,5 грн.
