Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ціни на проїзд у Києві зростуть вже з 14 березня: де введуть нові тарифи та чи подорожчає метро

17:05 12.03.2026 Чт
2 хв
Вартість на деяких маршрутах підскочить до 20 гривень
aimg Василина Копитко
Причиною підвищення тарифів на проїзд стало зростання цін на пальне (фото: Getty Images)

У Києві з 14 березня подорожчає проїзд у деяких приватних маршрутних таксі. Водночас вартість поїздок у комунальному транспорті - метро, трамваях та тролейбусах - залишиться незмінною.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Читайте також: У Львові заговорили про підвищення цін на проїзд в маршрутках

Головне:

  • Дата змін: Проїзд у деяких приватних маршрутках Києва подорожчає з 14 березня.
  • Нова ціна: Тариф становитиме 20 гривень за одну поїздку.
  • Стабільність: Метро, тролейбуси та трамваї залишаються за старими цінами (міська влада не планує їх змінювати).

Нові тарифи у приватних перевізників

"Місто регулює вартість проїзду тільки на маршрутах муніципального пасажирського транспорту. Водночас тарифи на перевезення, які здійснюють приватні перевізники, міською владою не встановлюються", - пояснили у КМДА.

У відомостві зазначили, що деякі приватні компанії, що працюють на маршрутній мережі Києва, з 14 березня піднімуть вартість проїзду на 5 гривень. Таким чином, одна поїздка у маршрутках коштуватиме 20 гривень. Про це перевізники повідомили КМДА в офіційних листах.

Перевізники пояснюють, що це вимушений крок, який зумовлений:

  • стрімким зростанням цін на дизельне пальне;
  • здорожчанням запчастин;
  • підвищенням вартості інших ресурсів для утримання автопарку.

Додамо, що днями оголошення про підвишення тарифу до 20 грн з'явилось у маршртуках №434. У січні цього року на маршруті №556 також підвищили вартість проїзду до 20 грн, однак невдовзі повернули стару ціну.

Комунальний транспорт: ціна без змін

У КМДА наголосили, що наразі не мають інформації про можливе підвищення тарифів у муніципальному транспорті.

"У місті залишається незмінною вартість поїздок у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах. Місто продовжує підтримувати доступний тариф для пасажирів на цих видах транспорту", - зазначають у Департаменті.

Зараз варітсть разової поїздки у муніципальному транспорті коштує 8 грн, у разі придбання картки на 50 поїздок ціна знижується до 6,5 грн.

Раніше ми писали про те, що на Львівщині пасажирські перевізники погодилися тимчасово не підвищувати тарифи на проїзд, попри зростання цін на пальне.

Читайте також про те, що з 1 вересня 2026 року українські біженці зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті Вільнюса в Литві лише при наявності спеціальної персоналізованої карти. Оформити її можна вже зараз.

