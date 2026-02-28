Безкоштовний проїзд у Вільнюсі діятиме за новими правилами: як українцям отримати спецкарти
З 1 вересня 2026 року безкоштовний проїзд у громадському транспорті Вільнюса для українських біженців буде доступний лише за наявності спеціальної персоналізованої карти.
Головне:
- Коли: Видача карт розпочнеться 1 березня, обов'язковими вони стануть з 1 вересня 2026 року.
- Ціна: Вартість виготовлення картки - 1,50 євро.
- Перехідний період: До 31 серпня 2026 року українці можуть їздити безкоштовно без картки.
Як працюватиме система
Для зручності користувачів запроваджено перехідний період, який триватиме до 31 серпня 2026 року. Протягом цього часу українці зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно незалежно від наявності нової картки.
З 1 вересня 2026 року пред'явлення персоналізованої картки стане обов'язковою умовою для безкоштовного проїзду.
Вартість виготовлення самої картки складе 1,50 євро. Її можна буде отримати вже з 1 березня.
Підтримка українців у Литві
За словами директорки компанії JUDU (МП "Послуги сполучення") Лорети Левуліте-Сташкевічене, цей крок спрямований на допомогу біженцям та спрощення їхньої інтеграції в міське життя.
"Ми розуміємо, що в умовах війни найбільші потреби людей - безпека та інтеграція в повсякденне життя. Це наш спосіб допомогти та забезпечити, щоб пересування по Вільнюсу було легким і доступним для всіх", - зазначила вона.
