RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Цены на проезд в Киеве вырастут уже с 14 марта: где введут новые тарифы и подорожает ли метро

17:05 12.03.2026 Чт
2 мин
Стоимость на некоторых маршрутах подскочит до 20 гривен
aimg Василина Копытко
Причиной повышения тарифов на проезд стал рост цен на горючее (фото: Getty Images)

В Киеве с 14 марта подорожает проезд в некоторых частных маршрутных такси. В то же время стоимость поездок в коммунальном транспорте - метро, трамваях и троллейбусах - останется неизменной.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Читайте также: Во Львове заговорили о повышении цен на проезд в маршрутках

Главное:

  • Дата изменений: Проезд в некоторых частных маршрутках Киева подорожает с 14 марта.
  • Новая цена: Тариф составит 20 гривен за одну поездку.
  • Стабильность: Метро, троллейбусы и трамваи остаются по старым ценам (городские власти не планируют их менять).

Новые тарифы у частных перевозчиков

"Город регулирует стоимость проезда только на маршрутах муниципального
пассажирского транспорта. В то же время тарифы на перевозки,
которые осуществляют частные перевозчики, городскими властями не устанавливаются", - пояснили в КГГА.

В ведомстве отметили, что некоторые частные компании, работающие на маршрутной сети Киева, с 14 марта поднимут стоимость проезда на 5 гривен. Таким образом, одна поездка в маршрутках будет стоить 20 гривен. Об этом перевозчики сообщили КГГА в официальных письмах.

Перевозчики объясняют, что это вынужденный шаг, который обусловлен:

  • стремительным ростом цен на дизельное топливо;
  • подорожанием запчастей;
  • повышением стоимости других ресурсов для содержания автопарка.

Добавим, что на днях объявления о повышении тарифа до 20 грн появилось в маршртуках №434. В январе этого года на маршруте №556 также повысили стоимость проезда до 20 грн, однако вскоре вернули старую цену.

Коммунальный транспорт: цена без изменений

В КГГА отметили, что пока не располагают информацией о возможном повышении тарифов в муниципальном транспорте.

"В городе остается неизменной стоимость поездок в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Город продолжает поддерживать доступный тариф для пассажиров на этих видах транспорта", - отмечают в Департаменте.

Сейчас стоимость разовой поездки в муниципальном транспорте стоит 8 грн, в случае приобретения карты на 50 поездок цена снижается до 6,5 грн.

Ранее мы писали о том, что на Львовщине пассажирские перевозчики согласились временно не повышать тарифы на проезд, несмотря на рост цен на топливо.

Читайте также о том, что с 1 сентября 2026 года украинские беженцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Вильнюса в Литве только при наличии специальной персонализированной карты. Оформить ее можно уже сейчас.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевМетромаршрутчикЦены в Украине