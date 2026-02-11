Ціни на продукти, транспорт і зв'язок ростуть: що подорожчало в Україні найбільше

У січні 2026 року ціни на споживчому ринку України зросли, окремі продукти й послуги подорожчали досить суттєво. Водночас є і приємні зміни - низка популярних товарів навпаки стала дешевшою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Державної служби статистики України.
Головне:
Виходячи з експрес-випуску Держстату щодо індексів цін в Україні у січні 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила:
При цьому базова інфляція в січні 2026 року порівняно із груднем 2025 року склала 0,4%.
А порівняно із січнем 2025 року - 7,0%.
Впродовж січня на споживчому ринку України ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%.
При цьому найбільше подорожчали (на 14,7%) овочі.
Тим часом на 2,6-0,6% зросли ціни на:
Згідно з інформацією Держстату, подешевшали в Україні яйця - на 7,7%.
Крім того, на 2,2-0,5% знизилися ціни на:
Українцям повідомили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби впродовж січня 2026 року підвищилися на 1,1%.
"Що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%", - уточнили у Держстаті.
Попри здорожчання багатьох продуктів, одяг і взуття в Україні впродовж січня подешевшали в середньому на 4,8%:
Ціни на транспорт в Україні впродовж минулого місяця зросли на 1,2%.
Уточнюється, що така ситуація склалась, в основному, через:
Насамкінець ціни у сфері зв'язку в Україні зросли на 4,3%.
У Держстаті пояснили, що це пов'язано з підвищенням тарифів:
