Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всего

Главное:

Общая тенденция : в январе инфляция на потребительском рынке ускорилась, однако цены выросли не на все группы товаров.

: в январе инфляция на потребительском рынке ускорилась, однако цены выросли не на все группы товаров. Продуктовая корзина : стоимость овощей в Украине существенно выросла, однако цена некоторых видов мяса и популярных социальных продуктов пошла вниз.

: стоимость овощей в Украине существенно выросла, однако цена некоторых видов мяса и популярных социальных продуктов пошла вниз. Приятный сюрприз : некоторые необходимые детям и взрослым товары дешевеют.

: некоторые необходимые детям и взрослым товары дешевеют. Расходы на транспорт и связь: стоимость этих услуг для украинцев в январе ощутимо выросла.

Что известно об инфляции на потребительском рынке

Исходя из экспресс-выпуска Госстата насчет индексов цен в Украине в январе 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила:

по сравнению с декабрем 2025 года - 0,7%;

по сравнению с январем 2025 года - 7,4%.

Изменения цен в процентах к предыдущему месяцу (инфографика: stat.gov.ua)

При этом базовая инфляция в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,4%.

А по сравнению с январем 2025 года - 7,0%.

Изменения цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (инфографика: stat.gov.ua)

Как выросли цены на продукты и напитки

В течение января на потребительском рынке Украины цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.

При этом больше всего подорожали (на 14,7%) овощи.

Между тем на 2,6-0,6% выросли цены на:

продукты переработки зерновых;

фрукты;

рыбу и продукты из рыбы;

подсолнечное масло;

говядину;

молоко и молочные продукты;

хлеб;

безалкогольные напитки.

Какие продукты в Украине стали дешевле

Согласно информации Госстата, подешевели в Украине яйца - на 7,7%.

Кроме того, на 2,2-0,5% снизились цены на:

свинину;

масло;

мясо птицы;

сахар;

рис;

сало.

Как изменилась стоимость алкоголя и табачных изделий

Украинцам сообщили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в течение января 2026 года повысились на 1,1%.

"Что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%", - уточнили в Госстате.

Изменения потребительских цен на продукты, напитки и табачные изделия (инфографика: stat.gov.ua)

Как изменились цены на одежду и обувь

Несмотря на подорожание многих продуктов, одежда и обувь в Украине в течение января подешевели в среднем на 4,8%:

одежда - на 5,7%;

обувь - на 3,5%.

Как выросли цены на транспорт в Украине

Цены на транспорт в Украине в течение прошлого месяца выросли на 1,2%.

Уточняется, что такая ситуация сложилась, в основном, из-за:

подорожания топлива и масел на 1,4%;

на 1,4%; подорожания проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и 1,0% соответственно.

Изменения цен на транспорт в процентах к предыдущему месяцу (инфографика: stat.gov.ua)

Как изменились цены в сфере связи

Наконец цены в сфере связи в Украине выросли на 4,3%.

В Госстате объяснили, что это связано с повышением тарифов: