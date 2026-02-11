Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всего

В январе 2026 года цены на потребительском рынке Украины выросли, отдельные продукты и услуги подорожали довольно существенно. В то же время есть и приятные изменения - ряд популярных товаров наоборот стал дешевле.
Главное:
Исходя из экспресс-выпуска Госстата насчет индексов цен в Украине в январе 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила:
При этом базовая инфляция в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,4%.
А по сравнению с январем 2025 года - 7,0%.
В течение января на потребительском рынке Украины цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.
При этом больше всего подорожали (на 14,7%) овощи.
Между тем на 2,6-0,6% выросли цены на:
Согласно информации Госстата, подешевели в Украине яйца - на 7,7%.
Кроме того, на 2,2-0,5% снизились цены на:
Украинцам сообщили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в течение января 2026 года повысились на 1,1%.
"Что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%", - уточнили в Госстате.
Несмотря на подорожание многих продуктов, одежда и обувь в Украине в течение января подешевели в среднем на 4,8%:
Цены на транспорт в Украине в течение прошлого месяца выросли на 1,2%.
Уточняется, что такая ситуация сложилась, в основном, из-за:
Наконец цены в сфере связи в Украине выросли на 4,3%.
В Госстате объяснили, что это связано с повышением тарифов:
