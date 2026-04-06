Ціни на продукти: що найбільше здорожчає до Великодня і коли впаде вартість овочів

Головне: Світло: Стабілізація енергомережі призупинила інфляцію, але не знизила ціни через витрати на логістику та кредити.

Стабілізація енергомережі призупинила інфляцію, але не знизила ціни через витрати на логістику та кредити. Великдень: М'ясна продукція та свинина здорожчають на 10%.

М'ясна продукція та свинина здорожчають на 10%. Овочі: Помідори та огірки залишаються дорогими через домінування імпорту; суттєве зниження цін очікується лише у червні.

Помідори та огірки залишаються дорогими через домінування імпорту; суттєве зниження цін очікується лише у червні. Яйця: Після святкового ажіотажу ціна впаде до 65-70 грн ближче до літа.

Що буде з цінами на продукти (інфографіка РБК-Україна)

Енергетика стабілізувалась, що буде з цінами

Стабілізація енергопостачання лише призупинила темпи інфляції, але не скасувала попередні витрати виробників. Бізнес уже модернізував потужності за рахунок дорогих кредитів на генерацію та адаптувався до нових промислових тарифів.

"Ціни на продукти залишаться на поточному рівні, оскільки витрати на логістику, паливно-мастильні матеріали та оплату праці продовжують зростати. Можливе сезонне зниження, проте не велике", - каже Гопка.

М'ясо: сезонний стрибок до Великодня

На ринку м'ясної продукції очікується традиційне сезонне зростання цін. Перед завершенням посту попит зростатиме, що спровокує подорожчання в межах 10%.

"Традиційно найбільше дорожчають готові м’ясні вироби, такі як буженина та ковбаси, а також свинина", - зазначає Максим Гопка.

Овочі та "вітамінний кошик": коли чекати на зниження

Ситуація з овочами залишається неоднорідною. Якщо борщовий набір дорожчатиме не суттєво, то тепличні овочі демонструють значний ріст порівняно з минулим роком.

Огірки: вартість варіюється від 180 до 288 грн/кг залежно від сорту (ріст на 50% до 2025 року).

вартість варіюється від залежно від сорту (ріст на 50% до 2025 року). Помідори: ситуація складніша, ціни коливаються від 231 до 338 грн/кг, що майже вдвічі дорожче, ніж торік.

"На прилавках сьогодні переважають імпортні овочі, проте ситуація зміниться в найближчий місяць. Наприкінці квітня пропозиція з вітчизняних тепличиних комбінатів буде збільшуватися. Переважати обсягами українські овочі будуть не раніше червня", - пояснює експерт.

Основні постачальники овочів: Туреччина, Єгипет та Польща. Українські тепличні комбінати нарощують продукцію, але через високу собівартість газу та електрики їхній товар не може бути сильно дешевим.

"Реальне зменшення цін "вітамінної корзини" відбудеться наприкінці травня чи на початку червня, коли на ринок масово вийде український ґрунтовий овоч", - додає Гопка.

Молочна продукція та яйця

Молочка залишатиметься дорогою через високі світові ціни на корми у 2026 році.

"Хоч в теплий період часу надої можуть збільшуватися, фактор здорожчення логістики та додаткових витрат при переробці впливатиме. Очікуване коливання ціни - мінус 3-5% наприкінці весни", - зазначає аналітик.

З яйцями ситуація оптимістичніша: