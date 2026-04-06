Ціни на продукти: що найбільше здорожчає до Великодня і коли впаде вартість овочів

Попри стабілізацію ситуації в енергосистемі, українцям не варто розраховувати на суттєве зниження цін на харчові продукти. Бізнес уже заклав витрати на модернізацію та нові тарифи у вартість товарів.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.
Головне:
Стабілізація енергопостачання лише призупинила темпи інфляції, але не скасувала попередні витрати виробників. Бізнес уже модернізував потужності за рахунок дорогих кредитів на генерацію та адаптувався до нових промислових тарифів.
"Ціни на продукти залишаться на поточному рівні, оскільки витрати на логістику, паливно-мастильні матеріали та оплату праці продовжують зростати. Можливе сезонне зниження, проте не велике", - каже Гопка.
На ринку м'ясної продукції очікується традиційне сезонне зростання цін. Перед завершенням посту попит зростатиме, що спровокує подорожчання в межах 10%.
"Традиційно найбільше дорожчають готові м’ясні вироби, такі як буженина та ковбаси, а також свинина", - зазначає Максим Гопка.
Ситуація з овочами залишається неоднорідною. Якщо борщовий набір дорожчатиме не суттєво, то тепличні овочі демонструють значний ріст порівняно з минулим роком.
"На прилавках сьогодні переважають імпортні овочі, проте ситуація зміниться в найближчий місяць. Наприкінці квітня пропозиція з вітчизняних тепличиних комбінатів буде збільшуватися. Переважати обсягами українські овочі будуть не раніше червня", - пояснює експерт.
Основні постачальники овочів: Туреччина, Єгипет та Польща. Українські тепличні комбінати нарощують продукцію, але через високу собівартість газу та електрики їхній товар не може бути сильно дешевим.
"Реальне зменшення цін "вітамінної корзини" відбудеться наприкінці травня чи на початку червня, коли на ринок масово вийде український ґрунтовий овоч", - додає Гопка.
Молочка залишатиметься дорогою через високі світові ціни на корми у 2026 році.
"Хоч в теплий період часу надої можуть збільшуватися, фактор здорожчення логістики та додаткових витрат при переробці впливатиме. Очікуване коливання ціни - мінус 3-5% наприкінці весни", - зазначає аналітик.
З яйцями ситуація оптимістичніша:
