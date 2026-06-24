ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Слиз, лід чи запах? 6 ознак риби, яку категорично не можна купувати

19:57 24.06.2026 Ср
3 хв
За якої температури потрібно зберігати та транспортувати рибу?
aimg Тетяна Веремєєва
Слиз, лід чи запах? 6 ознак риби, яку категорично не можна купувати Фото: Як безпечно купувати рибу? (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Риба є важливою складовою здорового раціону, однак саме цей продукт потребує особливо ретельного зберігання та транспортування. Порушення температурного режиму може не лише погіршити якість продукції, а й створити ризики для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Головне:

  • Контроль холоду: Держпродспоживслужба нагадала про важливість "холодового ланцюга" для риби. Навіть коротка спека провокує розвиток мікроорганізмів.
  • Маркери свіжості: Якісна риба має прозорі очі, природний запах, пружне м'ясо та рожеві або червоні зябра.
  • Попередження для любителів суші: Законодавство вимагає обов’язкового попереднього заморожування сирої риби для суші та сашимі, щоб знищити паразитів.
  • Заборона на стихійну торгівлю: Купувати рибну продукцію безпечно лише у магазинах чи на ринках із ветеринарно-санітарним контролем.

У відомстві нагадали, що в Україні діють чіткі вимоги до безпечності рибної продукції на всіх етапах - від вилову до продажу споживачу.

Чому для риби важливий холод

Однією з головних вимог є дотримання температурного режиму.

Свіжа риба повинна зберігатися за температури, максимально наближеної до температури танення льоду. Заморожену продукцію необхідно зберігати при температурі не вище -18 градусів.

Фахівці пояснюють, що навіть короткочасне порушення цих умов може сприяти розвитку небезпечних мікроорганізмів. Саме тому риба має перебувати в так званому "холодовому ланцюгу" - від моменту вилову до потрапляння на стіл споживача.

Крім того, свіжа риба повинна охолоджуватися одразу після вилову та транспортуватися під льодом або в умовах контрольованої температури.

Як обрати якісну рибу

У Держпродспоживслужбі радять уважно оглядати продукцію перед покупкою.

Ознаками свіжої та безпечної риби є:

  • прозорі очі;
  • природний запах;
  • пружне м'ясо;
  • яскраво-червоні або рожеві зябра;
  • чиста поверхня без пошкоджень.

Водночас від покупки краще відмовитися, якщо риба має:

  • різкий неприємний запах;
  • каламутні очі;
  • темний слиз на поверхні;
  • надто м'яку консистенцію;
  • пошкоджену упаковку;
  • велику кількість льоду всередині замороженого продукту.

Що потрібно знати любителям суші

Окрему увагу фахівці звернули на страви із сирої риби - суші, сашимі та інші популярні продукти.

Законодавство вимагає спеціальної обробки такої риби для знищення можливих паразитів. Перед споживанням без термічної обробки продукт має пройти заморожування:

  • при температурі -20 градусів не менше 24 годин;
    або
  • при температурі -35 градусів не менше 15 годин.

Такі заходи суттєво знижують ризики для здоров'я.

Читайте також: Не лише чек: у Держпродспоживслужбі пояснили, як захистити права при замовленні їжі онлайн

Де безпечніше купувати рибу

У Держпродспоживслужбі рекомендують купувати рибу лише у торговельних мережах, спеціалізованих магазинах або на агропродовольчих ринках, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль.

Натомість придбання продукції у місцях стихійної торгівлі може становити небезпеку, адже покупець не може бути впевненим у її походженні та умовах зберігання.

Також законодавство забороняє продаж риби з видимими паразитами, небезпечними токсинами або продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпечності.

У відомстві закликають українців перед покупкою перевіряти зовнішній вигляд риби, умови її зберігання, цілісність упаковки та інформацію на маркуванні.

Раніше РБК-Україна розповідало, як правильно обирати вершкове масло та на що звертати увагу під час покупки. Продукт має зберігатися в холодильнику, містити повне маркування та продаватися лише в офіційних торгових точках.

Також ми писали про правила безпечної купівлі сирого м’яса та ризики придбання продукції у місцях стихійної торгівлі. М’ясо повинно зберігатися в холодильному обладнанні, проходити ветеринарний контроль, а покупці мають право отримати інформацію про виробника, походження та термін придатності товару.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Риба Держпродспоживслужба
Новини
Росія стягує ППО до Москви та Керченського мосту, послаблюючи інші напрямки, - Зеленський
Росія стягує ППО до Москви та Керченського мосту, послаблюючи інші напрямки, - Зеленський
Аналітика
Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера