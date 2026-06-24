Слиз, лід чи запах? 6 ознак риби, яку категорично не можна купувати
Риба є важливою складовою здорового раціону, однак саме цей продукт потребує особливо ретельного зберігання та транспортування. Порушення температурного режиму може не лише погіршити якість продукції, а й створити ризики для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Головне:
- Контроль холоду: Держпродспоживслужба нагадала про важливість "холодового ланцюга" для риби. Навіть коротка спека провокує розвиток мікроорганізмів.
- Маркери свіжості: Якісна риба має прозорі очі, природний запах, пружне м'ясо та рожеві або червоні зябра.
- Попередження для любителів суші: Законодавство вимагає обов’язкового попереднього заморожування сирої риби для суші та сашимі, щоб знищити паразитів.
- Заборона на стихійну торгівлю: Купувати рибну продукцію безпечно лише у магазинах чи на ринках із ветеринарно-санітарним контролем.
У відомстві нагадали, що в Україні діють чіткі вимоги до безпечності рибної продукції на всіх етапах - від вилову до продажу споживачу.
Чому для риби важливий холод
Однією з головних вимог є дотримання температурного режиму.
Свіжа риба повинна зберігатися за температури, максимально наближеної до температури танення льоду. Заморожену продукцію необхідно зберігати при температурі не вище -18 градусів.
Фахівці пояснюють, що навіть короткочасне порушення цих умов може сприяти розвитку небезпечних мікроорганізмів. Саме тому риба має перебувати в так званому "холодовому ланцюгу" - від моменту вилову до потрапляння на стіл споживача.
Крім того, свіжа риба повинна охолоджуватися одразу після вилову та транспортуватися під льодом або в умовах контрольованої температури.
Як обрати якісну рибу
У Держпродспоживслужбі радять уважно оглядати продукцію перед покупкою.
Ознаками свіжої та безпечної риби є:
- прозорі очі;
- природний запах;
- пружне м'ясо;
- яскраво-червоні або рожеві зябра;
- чиста поверхня без пошкоджень.
Водночас від покупки краще відмовитися, якщо риба має:
- різкий неприємний запах;
- каламутні очі;
- темний слиз на поверхні;
- надто м'яку консистенцію;
- пошкоджену упаковку;
- велику кількість льоду всередині замороженого продукту.
Що потрібно знати любителям суші
Окрему увагу фахівці звернули на страви із сирої риби - суші, сашимі та інші популярні продукти.
Законодавство вимагає спеціальної обробки такої риби для знищення можливих паразитів. Перед споживанням без термічної обробки продукт має пройти заморожування:
- при температурі -20 градусів не менше 24 годин;
або
- при температурі -35 градусів не менше 15 годин.
Такі заходи суттєво знижують ризики для здоров'я.
Де безпечніше купувати рибу
У Держпродспоживслужбі рекомендують купувати рибу лише у торговельних мережах, спеціалізованих магазинах або на агропродовольчих ринках, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль.
Натомість придбання продукції у місцях стихійної торгівлі може становити небезпеку, адже покупець не може бути впевненим у її походженні та умовах зберігання.
Також законодавство забороняє продаж риби з видимими паразитами, небезпечними токсинами або продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпечності.
У відомстві закликають українців перед покупкою перевіряти зовнішній вигляд риби, умови її зберігання, цілісність упаковки та інформацію на маркуванні.
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