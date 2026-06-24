Слиз, лід чи запах? 6 ознак риби, яку категорично не можна купувати

Риба є важливою складовою здорового раціону, однак саме цей продукт потребує особливо ретельного зберігання та транспортування. Порушення температурного режиму може не лише погіршити якість продукції, а й створити ризики для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Головне: Контроль холоду: Держпродспоживслужба нагадала про важливість "холодового ланцюга" для риби. Навіть коротка спека провокує розвиток мікроорганізмів.

Держпродспоживслужба нагадала про важливість "холодового ланцюга" для риби. Навіть коротка спека провокує розвиток мікроорганізмів. Маркери свіжості: Якісна риба має прозорі очі, природний запах, пружне м'ясо та рожеві або червоні зябра.

Якісна риба має прозорі очі, природний запах, пружне м'ясо та рожеві або червоні зябра. Попередження для любителів суші: Законодавство вимагає обов’язкового попереднього заморожування сирої риби для суші та сашимі, щоб знищити паразитів.

Законодавство вимагає обов’язкового попереднього заморожування сирої риби для суші та сашимі, щоб знищити паразитів. Заборона на стихійну торгівлю: Купувати рибну продукцію безпечно лише у магазинах чи на ринках із ветеринарно-санітарним контролем.

У відомстві нагадали, що в Україні діють чіткі вимоги до безпечності рибної продукції на всіх етапах - від вилову до продажу споживачу.

Чому для риби важливий холод

Однією з головних вимог є дотримання температурного режиму.

Свіжа риба повинна зберігатися за температури, максимально наближеної до температури танення льоду. Заморожену продукцію необхідно зберігати при температурі не вище -18 градусів.

Фахівці пояснюють, що навіть короткочасне порушення цих умов може сприяти розвитку небезпечних мікроорганізмів. Саме тому риба має перебувати в так званому "холодовому ланцюгу" - від моменту вилову до потрапляння на стіл споживача.

Крім того, свіжа риба повинна охолоджуватися одразу після вилову та транспортуватися під льодом або в умовах контрольованої температури.

Як обрати якісну рибу

У Держпродспоживслужбі радять уважно оглядати продукцію перед покупкою.

Ознаками свіжої та безпечної риби є:

прозорі очі;

природний запах;

пружне м'ясо;

яскраво-червоні або рожеві зябра;

чиста поверхня без пошкоджень.

Водночас від покупки краще відмовитися, якщо риба має:

різкий неприємний запах;

каламутні очі;

темний слиз на поверхні;

надто м'яку консистенцію;

пошкоджену упаковку;

велику кількість льоду всередині замороженого продукту.

Що потрібно знати любителям суші

Окрему увагу фахівці звернули на страви із сирої риби - суші, сашимі та інші популярні продукти.

Законодавство вимагає спеціальної обробки такої риби для знищення можливих паразитів. Перед споживанням без термічної обробки продукт має пройти заморожування:

при температурі -20 градусів не менше 24 годин ;

або

; або при температурі -35 градусів не менше 15 годин.

Такі заходи суттєво знижують ризики для здоров'я.

Де безпечніше купувати рибу

У Держпродспоживслужбі рекомендують купувати рибу лише у торговельних мережах, спеціалізованих магазинах або на агропродовольчих ринках, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль.

Натомість придбання продукції у місцях стихійної торгівлі може становити небезпеку, адже покупець не може бути впевненим у її походженні та умовах зберігання.

Також законодавство забороняє продаж риби з видимими паразитами, небезпечними токсинами або продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпечності.

У відомстві закликають українців перед покупкою перевіряти зовнішній вигляд риби, умови її зберігання, цілісність упаковки та інформацію на маркуванні.